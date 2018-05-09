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Samsun'da ilkokullar arası futbol turnuvası düzenlendi

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () Samsun'da Maarif Hareketi öncülüğünde ‘Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur’ projesi kapsamında düzenlenen ilkokullar arası futbol turnuvasının şampiyonu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu oldu. ‘Bu şehrin...

Samsun'da ilkokullar arası futbol turnuvası düzenlendi

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

Samsun'da Maarif Hareketi öncülüğünde ‘Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur’ projesi kapsamında düzenlenen ilkokullar arası futbol turnuvasının şampiyonu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu oldu.
‘Bu şehrin çocukları Samsunsporludur’ projesi kapsamında düzenlenen; Kazım Orbay İlkokulu, Gazipaşa İlkokulu, Sakarya İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nun katıldığı futbol turnuvası bugün oynanan final maçı ile sona erdi. İlkadım Gençlik Parkı halı sahasında düzenlenen turnuvaya, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsunspor Kayyum Başkanı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, Samsunspor Eski Kulüp Başkanı Emin Kar, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Samsun Şube Başkanı Hakkı Bayrak, öğrenciler, veliler ve okul müdürleri katıldı.
Final maçında Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ile Gazipaşa İlkokulu karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi 1-1 sona ererken Mehmet Akif Ersoy İlkokulu penaltı atışları sonunda rakibini 5-4 mağlup ederek turnuvanın şampiyon oldu.
İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, önemli bir projede yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “İlkadım Belediyesi olarak sporu her alanda destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz. Samsunspor bunun en büyük parçası. Bu etkinliği düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmasının ardından başkan Tok, öğrencilere kupa ve madalyalarını verdi.

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