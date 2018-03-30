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Samsun BESK’in hedefi Berlin’i fethetmek

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () SAMSUN Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK), Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil ediyor. 2016 yılında ilk kez katıldığı...

Samsun BESK’in hedefi Berlin’i fethetmek

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

SAMSUN Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK), Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil ediyor. 2016 yılında ilk kez katıldığı şampiyonadan şampiyon olarak ülkesine dönen Samsun BESK, bu başarısını Berlin’de de tekrarlamak istiyor.
Samsun BESK, 27 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında Berlin’de düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'na ikinci kez katıldı. 2016 yılında ilk kez bu şampiyonaya katılıp şampiyon olarak ülkesine dönen Samsun BESK’in hedefi ikinci kez şampiyon olmak. Organizasyonda ayrıca uluslararası hakemliğe terfi ederek IWBF kokartı takan Samsunlu hakem Murat Özden de düdük çalacak.
Organizasyona 8 ülkeden 9 takımın katıldığını belirten Kulüp Başkanı Yakup Özden, “Geçtiğimiz yıl da davet edilmiş ancak o dönem iki ülke arasında yaşanan tatsızlıklar nedeniyle gidememiştik. Bu yıl da davet gelince katılma kararı aldık. Son şampiyon olarak Berlin’e gidiyoruz. Beklentilerimiz yine çok yüksek. Kürsüde yer almak en büyük arzumuz” dedi.
Şampiyonanın A grubunda yer alan Samsun BESK’in grubunda Almanya’dan Pfeffersport Devils Berlin, Hamburger Fischköpfe ile Hollanda’dan da Friso Rollers takımları bulunuyor. İlk maçını oynayan Samsun BESK, rakibi Pfeffersport Devils Berlin’e 29-23 yenildi. Samsun BESK diğer maçlarını da bugün saat 13.50’de Friso Rollers ile, saat 18.00’de de Hamburger Fischköpfe ile yapacak.

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