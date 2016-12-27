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Samsun Anakent Voleybol kadrosuna takviye yaptı

SAMSUN, () - SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Voleybol Takımı, bugün Ana Yilian Cleger Abel ve Hande Korkut'la sözleşme imzaladı. Sultanlar Ligi parolası ile 2016-2017 sezonuna başlayan Türkiye Voleybol 1’nci Ligi B Grubu...

Samsun Anakent Voleybol kadrosuna takviye yaptı

SAMSUN, () - SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Voleybol Takımı, bugün Ana Yilian Cleger Abel ve Hande Korkut'la sözleşme imzaladı.
Sultanlar Ligi parolası ile 2016-2017 sezonuna başlayan Türkiye Voleybol 1’nci Ligi B Grubu takımlardan Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü, kadrosuna takviye yaptı. Ligde 30 puanla üçüncü sırada yer alan Anakent Spor Kulübü Voleybol Takımı, pasör çaprazı pozisyonuna Ana Yilian Cleger Abel, orta oyuncu pozisyonuna da Hande Korkut'u transfer etti.
İmza töreninde konuşan Abel, "Benim için çok yeni bir takım ve farklı bir ülke fakat geldiğimden bu yana, antrenör ve ekibi ile birlikte takım arkadaşlarım da bana karşı çok cana yakınlar. Bu durum bence takıma alışmam için çok önemli. Çok çalışıp kısa sürede takımın hedeflerine ulaşması için büyük katkılar sunmayı hedefliyorum. Bir an önce takımla beraber maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi. Hande Korkut ise şöyle konuştu:
"Samsun'a geldiğim için çok mutluyum. Takımdaki arkadaşlık ve ortam çok iyi. Bütün takım arkadaşlarım geldiğim günden bu yana bana çok yardımcı oldular, önceki oynadığım takımlardan beraber ve karşılıklı oynadığım birçok oyuncu var ve bu durumun benim için takımla çabuk uyum yakalamak adına avantaj olduğunu düşünüyorum. Kulübün bizlere sağladığı imkanlardan çok memnun kaldım, herkes iyi niyetli ve başarılı olmak için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Takım olarak hedefimiz bu takımı layık olduğu Sultanlar Ligi'ne yükseltmek. Bu hedef için elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah sezon sonunda koyduğumuz hedeflere ulaşırız."

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