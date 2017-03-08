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Şampiyonluğu Serhat Kum'a adadılar

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, ()-KAYSERİ'de Birinci Amatör Küme B Grubu'nda şampiyon olan Erkiletspor, şampiyonluğu ekim ayında geçirdiği hastalık sonucu vefat eden futbolcusu Mükremin Serhat Kum'a adadı. Amatör futbol branşında genç...

Şampiyonluğu Serhat Kum'a adadılar

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, ()-KAYSERİ'de Birinci Amatör Küme B Grubu'nda şampiyon olan Erkiletspor, şampiyonluğu ekim ayında geçirdiği hastalık sonucu vefat eden futbolcusu Mükremin Serhat Kum'a adadı.
Amatör futbol branşında genç takımlarıyla bütün yaş kategorisinde mücadele eden A takımı da 1'inci Amatör Küme’de yer alan Erkiletspor sezon sonunda şampiyon olarak gelecek sezon Süper Amatör Küme’de mücadele etmeye hak kazandı.
Grupta şampiyonluğunu haftalar önce garantileyen mavi beyazlı hafta sonu oynanan Amarat Gençlikspor maçı sonrası şampiyonluk kupasına kavuştu.
Erkiletspor’da antrenör Osman Arslan şampiyonluk kupası ile kulübün U16, U17 ve A takımlarında forma giyen 7 Ekim 2016’da geçirdiği hastalık sonucu vefat eden Mükremin Serhat Kum (16)’un mezarını ziyaret etti. Osman Arslan mezarı başında dua ederken, "Aslanım formanı da kupanı da söz verdiğim gibi getirdim" dedi.

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