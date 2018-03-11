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Şampiyonluğu garantileyen Çankırıspor, son maçının tarihini unuttu

2017-2018 sezonunda Çankırı 1. Amatör'de şampiyonluğunu ilan eden Çankırıspor, son maçına çıkmayarak şampiyonluğu kaybetme riski ile karşı karşıya kaldı.

Şampiyonluğu garantileyen Çankırıspor, son maçının tarihini unuttu

2017-2018 sezonunda Çankırı 1. Amatör'de şampiyonluğunu ilan eden Çankırıspor, son maçına çıkmayarak şampiyonluğu kaybetme riski ile karşı karşıya kaldı.

Çankırıspor'u 2'nci Lig'de iken devralan ve takımı peş peşe amatör kümeye kadar düşüren Türkiye'nin ilk ve tek kadın başkanı olan Sevda Karaali, yine skandal bir olayla gündeme geldi.

Sezon içerisinde oynanması gereken Orta Belediyespor - Çankırspor karşılaşması, Açıköğretim sınavları nedeni ile düne (10.03.2018 Cumartesi) ertelenmişti. Ancak Çankırspor ekibi, maçın oynanması gereken tarih ve saatte sahaya çıkmadı. Müsabakanın hakemi ise, sahaya çıkmayan Çankırıspor'u hükmen mağlup ederek stattan ayrıldı.

Çankırıspor Kulüp Başkanı Sevda Karaali de, sahaya çıkamama nedenini sosyal medya hesabından açıkladı.
Karaali, kulüp otobüsünün arızalandığını, sporcu kafilesinin komple zehirlendiğini ve telefonlarının da çekmediğini ifade etti.
Hükmen yenik sayılsa bile şampiyonluğunu ilan edecek olan Çankırıspor, herhangi bir puan silinme cezası durumunda ise kazandığı şampiyonluğu kaybedecek.

Bu yaşananlarla ilgili kurulların salı günü karar vermesi bekleniyor.

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