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Şampiyonlar Yaşar Doğu için Samsun’da buluştu

OLİMPİYAT şampiyonu Taha Akgül, Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp ve Başpehlivan Recep Kara, "Yaşar Doğu'nun Manevi Huzurunda Şampiyonlar ile Söyleşi" programı kapsamında Samsun’da genç sporcularla bir araya geldi. Samsun Gençlik...

Şampiyonlar Yaşar Doğu için Samsun’da buluştu
OLİMPİYAT şampiyonu Taha Akgül, Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp ve Başpehlivan Recep Kara, "Yaşar Doğu'nun Manevi Huzurunda Şampiyonlar ile Söyleşi" programı kapsamında Samsun’da genç sporcularla bir araya geldi.
Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, efsane güreşçi Yaşar Doğu'nun ölümünün 56'ncı yıldönümünde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç himayelerinde gerçekleşen "Yaşar Doğu'nun Manevi Huzurunda Şampiyonlar ile Söyleşi" programı kapsamında olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp ve Başpehlivan Recep Kara, Samsun'a geldi.
19 Mayıs Gençlik Kampı Konferans Salonu’nda gerçekleşen programda şampiyon güreşçiler, yüzlerce sporcu ile bir araya geldi. Yaşar Doğu’nun hayatının anlatıldığı video gösterisi ile başlayan etkinlikte şampiyon güreşçiler Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Recep Kara, hem Yaşar Doğu ile ilgili düşüncelerini, hem de kendi başarı hikayelerini sporcularla paylaştı.
Programın son bölümünde ise şampiyon güreşçiler, salonda bulunan öğrencilerin sorularını yanıtladı. Soru cevap bölümünden sonra güreşçilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Recep Kara’ya büyük ilgi gösteren genç sporcular, bol bol fotoğraf çektirdi.
Programa Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Güven Özyurt, 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Demirpençe, 23. Yaz Deaflympics Genel Koordinatörü Serkan Baltacı ile çok sayıda sporcu ve antrenör katıldı.

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