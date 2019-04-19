Şampiyonlar Turnuvası'nda Türkiye ilk günü 25 madalya ile tamamladı

Ercan ATA - Levent YENİGÜN / KEMER (Antalya) () - Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan Uluslararası Gençler Kadın, Erkek Serbest ve Grekoromen Şampiyonlar Turnuvası Antalya'da devam ediyor.

Turnuvanın ilk gününde Türkiye Güreş Milli Takımı 6 altın, 8 gümüş ve 11 bronz madalya kazandı.

Antalya Kemer'de devam eden Şampiyonlar Turnuvası'na Gürcistan, Azerbaycan, Yunanistan, Slovakya, İran, Türkiye , Kazakistan, Kırgızistan ve Romanya'dan 350 sporcu katılıyor. Turnuvanın ilk gününde serbest stil 61, 70, 74, 92; grekoromen stilde 60, 72, 87; kadınlarda ise 53, 59, 65, 68 kilo eleme karşılaşmaları yapıldı. Bugün ise dün finale yükselenler sporcular madalya için mindere çıktı.

Turnuvanın açılış törenine Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Antalya Ak Parti Eski Milletvekili Burhan Kılıç, Türkiye Güreş Federasyonu yönetim kurulu üyeleri ve sporseverler katıldı.

Açılış töreninin ardından yapılan finallerde madalya kazanan sporcular ise şunlar:

Kadınlar:

53 kiloda 1. Zeynep Yetgil (Türkiye), 2. Semanur Kanli (Türkiye), 3. Aishan Yusifova (Azerbaycan), 3. Tuğba Erden (Türkiye)

59 kiloda 1. Elmas Çelik (Türkiye), 2. Nurife Duman (Türkiye), 3. Ayşegül Sever (Türkiye)

65 kiloda 1. Ceyla Naghızade (Azerbaycan), 2. Aslı Demir (Türkiye), 3. Yağmur Çakmak (Türkiye)

68 kiloda 1. Kadriye Aksoy (Türkiye), 2. Lonela Adina (Romanya), 3. Albina Kaırgeldınova (Kazakistan)

Erkekler Grekoromen Stıl:

60 kiloda 1. Ömer Biçici (Türkiye), 2. Muharrem Acar (Türkiye), 3. Manuel Stoica (Romanya), 3. Shaimerden Abavov (Kazakistan)

72 kiloda 1. Veli Yılmaz (Türkiye), 2. İsmail Gün (Türkiye), 3. Hasan Orakçı (Türkiye), 3. Vasile Alexandro (Romanya)

87 kiloda 1. Bedirhan Tan (Türkiye), 2. Muhittin Sarıçiçek (Türkiye), 3. Sedat Öztoprak (Türkiye)

Erkekler Serbest Stıl:

61 kiloda 1. İkramzhon Kaadzhımurudov (Kırgızistan), 2. Mustafa Muhammed Keleş (Türkiye), 3. Hamza Alaca (Türkiye), 3. Cavit Acar (Türkiye)

70 kiloda 1. Mohammedsadegh Fırouzpourbandpeı (İran) 2. Elmar Kazımov (Azerbaycan) 3. Mehmet Karaç (Türkiye), 3. Faruk Çayır (Türkiye)

74 kiloda 1. Beruashvılı Temuri (Gürcistan) 2. Umur Aybey (Türkiye), 3. Karypbaev Nurtilek (Kırgızistan), 3. Abdulvasi Balta (Türkiye)

92 kiloda 1. Abdollasi Alireza (İran), 2. Hamzatov Askhab (Azerbaycan), 3. Mustafa Duru (Türkiye)

Öte yandan bugün sabah seansında serbest stilde 65, 79, 97; grekoromen stilde 63, 77, 97; kadınlarda ise 55, 62 ve 72 kilolarda yapılan eleme karşılaşmalarının finalleri yarın yapılacak.

(FOTOĞRAFLI)