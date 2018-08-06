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Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off kura çekimi yapıldı

İSTANBUL, () UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off eşleşmelerinin kura çekimi bugün İsviçre’nin Nyon kentinde yapıldı.  Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turunda Portekiz ekibi Benfica ile eşleşen sarı-lacivertliler, turu geçmesi halinde Şampiyonlar...

Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off kura çekimi yapıldı

İSTANBUL, ()

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off eşleşmelerinin kura çekimi bugün İsviçre’nin Nyon kentinde yapıldı. 
Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turunda Portekiz ekibi Benfica ile eşleşen sarı-lacivertliler, turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe turu geçmesi halinde ilk maçı 21-22 Ağustos'ta  Ülker Stadyumu'nda oynayacak. Rövanşlar ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Bunun dışında  diğer Play-Off eşleşmeleri şu şekilde:

Standard Liège (Belçika) - Ajax (Hollanda) / Slavia Prag (Çekya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
Kızılyıldız (Sırbistan ) - Spartak Trnava (Slovakya) / Salzburg (Avusturya) - Shkëndija (Makedonya) 
Karabağ (Azerbaycan) - BATE (Belarus) / PSV (Hollanda)
Young Boys (İsviçre) / Astana (Kazakistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Malmö (İsveç) - Vidi (Macariatan) / Celtic (İskoçya) - AEK (Yunanistan)

 

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