Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off kura çekimi yapıldı

İSTANBUL, ()

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off eşleşmelerinin kura çekimi bugün İsviçre’nin Nyon kentinde yapıldı.

Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turunda Portekiz ekibi Benfica ile eşleşen sarı-lacivertliler, turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe turu geçmesi halinde ilk maçı 21-22 Ağustos'ta Ülker Stadyumu'nda oynayacak. Rövanşlar ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Bunun dışında diğer Play-Off eşleşmeleri şu şekilde:

Standard Liège (Belçika) - Ajax (Hollanda) / Slavia Prag (Çekya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

Kızılyıldız (Sırbistan ) - Spartak Trnava (Slovakya) / Salzburg (Avusturya) - Shkëndija (Makedonya)

Karabağ (Azerbaycan) - BATE (Belarus) / PSV (Hollanda)

Young Boys (İsviçre) / Astana (Kazakistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Malmö (İsveç) - Vidi (Macariatan) / Celtic (İskoçya) - AEK (Yunanistan)