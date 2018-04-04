Şampiyonlar Ligi'ne Ronaldo damgası 

La Gazzetta Dello Sport: "Ronaldo: "Harika gol ve Juve taraftarlarına teşekkürler"

Marca: "Cristiano'nun olağanüstü golü Juve'yi mahvetti"

Ronaldo Şampiyonlar Ligi'nin bir numarası

Juventus'un Ronaldo kabusu

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,()

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Real Madrid, Juventus'u deplasmanda 3-0 ile geçti. Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 2 gol 1 asistle maça damgasını vurdu.

RONALDO ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN BİR NUMARASI

Ronaldo, 2017-2018 sezonunda Avrupa'da çıktığı 9 karşılaşmada 14 gol atarken, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakibi Juventus, çıktığı 9 karşılaşmada 11 gol kaydetti. Ronaldo, çıktığı 9 maçta da gol atma başarısı gösterdi. Gruplarda 9 gol 1 asistle oynarken, son 16 turunda Paris SG'ye karşı 3 gol 1 asist ve çeyrek final ilk maçında da Juventus'a karşı 2 gol 1 asistle takımına katkı verdi. Portekizli futbolcu, 2013-2014 sezonunda 17 gol kaydederek, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan futbolcu konumunda. Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 149 karşılaşmada 119 gol atarak en çok gol sevinci yaşan isim. Ayrıca Ronaldo'nun 40'da asisti bulunuyor. Juventus karşısında attığı gollerle 10 maç üst üste gol atma başarısı gösteren Ronaldo, İtalyan ekibine karşı attığı 2'nci golden sonra siyah beyazlı tkaımın taraftalrı tarafından da alkış aldı.

JUVENTUS'UN RONALDO KABUSU

Şampiyonlar Ligi'nde 9 karşılaşmaya çıkan Juventus, D Grubu'nda başladığı Avrupa serüveninde 6 maçta 3 galibiyet elde ederken 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 7 gol atan İtalyanlar, kalesinde 5 gol gördü ve grubu Barcelona'nın ardından 2'nci sırada tamamladı. Juventus oynadığı 3 karşılaşmada ise gol sevinci yaşayamadı. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda da Premier Lig ekibi Tottenham ile eşleşen siyah beyazlı ekip, kendi evinde 2-2 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı ve çeyrek finalde geçen yılın finalistleri eşleşti. İlk maçı Real Madrid ile Allianz Stadyumu'nda oynayan Juventus, karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı. Geçen sezon da Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus, Real Madrid'e 4-1 mağlup olmuş ve kupayı İspanyol ekibi kaldırmıştı. Ronaldo, final karşılaşmasında 2 gol ile yıldızlaşmıştı.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: "RONALDO: "HARİKA GOL VE JUVE TARAFTARLARINA TEŞEKKÜRLER"

İtalya'nın önemli spor gazetesi La Gazzetta Dello Sport, Juventus'a karşı gösterdiği performansla alkış alan Ronaldo'nun maç sonundaki teşekkürünü başlığa çıkardı: "Ronaldo: "Harika gol ve Juve taraftarlarına teşekkürler".

MARCA: "CRİSTİANO'NUN OLAĞANÜSTÜ GOLÜ JUVE'Yİ MAHVETTİ"

İspanyol Marca gazetesi ise Ronaldo'nun şık golünü, "Cristiano'nun olağanüstü golü Juve'yi mahvetti" başlığını kullandı. Marca, ayrıca Zidan'ın, maç sonu Ronaldo için söylediği, "Cristiano Ronaldo'nun golü, şimdiye kadarki en iyilerinden biriydi, ama benim golüm kadar iyi değildi" açıklamasına da yer verdi.

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