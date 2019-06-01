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Şampiyonlar Ligi'nde zafer Liverpool'un

Tottenham Hotspur - Liverpool: 0 - 2 İSTANBUL,()  - UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, Tottenham Hotspur'u 2-0 mağlup eden Liverpool, kupayı müzesine götürdü.  Wanda Metropolitano'da iki İngiliz takımı karşı karşıya getiren karşılaşmaya...

Şampiyonlar Ligi'nde zafer Liverpool'un

Tottenham Hotspur - Liverpool: 0 - 2

İSTANBUL,()  - UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, Tottenham Hotspur'u 2-0 mağlup eden Liverpool, kupayı müzesine götürdü. 
Wanda Metropolitano'da iki İngiliz takımı karşı karşıya getiren karşılaşmaya Liverpool hızlı başladı. Maçın henüz 25'inci saniyesinde Mane'nin çevirdiği top Sissoko'nun eline çarpınca hakem Damir Skomina penaltı noktasını gösterdi. 2'nci dakikada topun başına geçen Mohamed Salah'ın sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. Mücadelenin ikinci yarısında ise iki takımda pozisyon bulmakta zorlandı. Karşılaşmanın skorunu 87'nci dakikada Origi belirledi. Milner'in kullandığı köşe vuruşunda Tottenham savunmasının uzaklaştırmak istediği top Matip'in önünde kaldı. Matip'in pasında sol çaprazda topla buluşan Origi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Liverpool rakibini 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
Daha önce oynadığı 9 finalin 5'inde kupayı kazanma başarısı gösteren Liverpool, 2004-2005 sezonun ardından kupayı müzesine götürdü.

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