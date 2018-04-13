Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kuraları çekildi

Cengiz Ünderli Roma'nın rakibi İngiliz temsilcisi Liverpool oldu

Kupanın son iki şampiyonu Real Madrid, Bayern Münih'le eşleşti

İSTANBUL,()

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.

Beşiktaş'ın son 16 turundaki rakibi Alman Bayern Münih, son iki sezonun şampiyonu Real Madrid ile final mücadelesi verecek. Roma formasıyla çok iyi bir performans gösteren Cengiz Ünder ise Şampiyonlar Ligi'nin formda ekibi Liverpool ile karşılaşacak. Mücadeleler 24-25 Nisan ve 1-2 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi kupası 26 Mayıs 2018 tarihinde Kiev Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçı ile sahibini bulacak.

Ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ilk eşleşmesi Bayern Münih - Real Madrid maçının galibi final maçında ev sahibi statüsüne de sahip olacak.