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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu,Avrupa Ligi'nde ise son 32 takımın mücadelesi bu hafta başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, Avrupa Ligi'nde ise son 32 takımın mücadelesi bu hafta başlıyor Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor ilk maçlarını deplasmanda oynayacak İstanbul- Avrupa futbolunun kulüp...

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu,Avrupa Ligi'nde ise son 32 takımın mücadelesi bu hafta başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, Avrupa Ligi'nde ise son 32 takımın mücadelesi bu hafta başlıyor

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor ilk maçlarını deplasmanda oynayacak

İstanbul-

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Yarın ve 15 Şubat Çarşamba günü 2'er maç oyananacak ve toplam 4 karşılaşma yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu turun ilk mücadeleleri, 21 ve 22 Şubat tarihlerindeki müsabakalarla tamamlanacak.

Son 16 turunda ilk maçların programı şöyle:

14 Şubat Salı

22.45 Benfica (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)

15 Şubat:

22.45 Bayern Münih (Almanya) - Arsenal (İngiltere)

22.45 Real Madrid (İspanya) - Napoli (İtalya)

21 Şubat:

22.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

22.45 Manchester City (İngiltere) - Monaco (Fransa)

22 Şubat:

22.45 Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya)

22.45 Sevilla (İspanya) - Leicester City (İngiltere)

Avrupa Ligi'nde ise 3 temsilcimiz 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda mücadele edecek.

Fenerbahçe, Krasnodar deplasmanında 19.00'da oyanayacak.

Osmanlıspor, Olympiakos deplasmanında 21.00'de sahaya çıkacak.

Beşiktaş ise H.Beer-Sheva deplasmanında 23.05'te başlayacak maçta mücadele edecek.

Fenerbahçe rövanşı 22 Şubat'ta, Beşiktaş ile Osmanlıspor ise 23 Şubat'ta oynayacak.

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