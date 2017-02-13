Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, Avrupa Ligi'nde ise son 32 takımın mücadelesi bu hafta başlıyor
Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor ilk maçlarını deplasmanda oynayacak
İstanbul-
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Yarın ve 15 Şubat Çarşamba günü 2'er maç oyananacak ve toplam 4 karşılaşma yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu turun ilk mücadeleleri, 21 ve 22 Şubat tarihlerindeki müsabakalarla tamamlanacak.
Son 16 turunda ilk maçların programı şöyle:
14 Şubat Salı
22.45 Benfica (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya)
22.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)
15 Şubat:
22.45 Bayern Münih (Almanya) - Arsenal (İngiltere)
22.45 Real Madrid (İspanya) - Napoli (İtalya)
21 Şubat:
22.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)
22.45 Manchester City (İngiltere) - Monaco (Fransa)
22 Şubat:
22.45 Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya)
22.45 Sevilla (İspanya) - Leicester City (İngiltere)
Avrupa Ligi'nde ise 3 temsilcimiz 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda mücadele edecek.
Fenerbahçe, Krasnodar deplasmanında 19.00'da oyanayacak.
Osmanlıspor, Olympiakos deplasmanında 21.00'de sahaya çıkacak.
Beşiktaş ise H.Beer-Sheva deplasmanında 23.05'te başlayacak maçta mücadele edecek.
Fenerbahçe rövanşı 22 Şubat'ta, Beşiktaş ile Osmanlıspor ise 23 Şubat'ta oynayacak.