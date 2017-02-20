Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlarına devam ediliyor
İstanbul-
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında geçen hafta Paris Saint-Germain, Barcelona'yı 4-0, Benfica, Borussia Dortmund'u 1-0, Bayern Münih, Arsenal'ı 5-1, Real Madrid ise Napoli'yi 3-1 yendi. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarına bu hafta farklı takımların maçlarıyla devam edilecek.
ÇALHANOĞLU CEZALI, ÖMER TOPRAK SAHADA
Kadrosunda, yeni sezon için Borussia Dortmund ile anlaşan milli futbolcu Ömer Toprak'ı barındıran Bayer Leverkusen, yarın TSİ 22.45'te geçen
yılın finalisti Atletico Madrid'i konuk edecek. Bir diğer Türk oyuncu Hakan Çalhanoğlu, FIFA'nın verdiği 4 aylık men cezası sebebiyle Bayer Leverkusen kadrosunda yer alamayacak.
Maçların programı şöyle:
21 Şubat Salı
22.45 Leverkusen-Atletico Madrid
22.45 Manchester City-Monaco
22 Şubat Çarşamba
22.45 Porto-Juventus
22.45 Sevilla-Leicester City
İstanbul-