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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlarına devam ediliyor

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlarına devam ediliyor İstanbul- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında geçen hafta Paris Saint-Germain, Barcelona'yı 4-0, Benfica, Borussia Dortmund'u 1-0, Bayern Münih, Arsenal'ı 5-1, Real Madrid...

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlarına devam ediliyor

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlarına devam ediliyor

İstanbul-

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında geçen hafta Paris Saint-Germain, Barcelona'yı 4-0, Benfica, Borussia Dortmund'u 1-0, Bayern Münih, Arsenal'ı 5-1, Real Madrid ise Napoli'yi 3-1 yendi. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarına bu hafta farklı takımların maçlarıyla devam edilecek.

ÇALHANOĞLU CEZALI, ÖMER TOPRAK SAHADA

Kadrosunda, yeni sezon için Borussia Dortmund ile anlaşan milli futbolcu Ömer Toprak'ı barındıran Bayer Leverkusen, yarın TSİ 22.45'te geçen

yılın finalisti Atletico Madrid'i konuk edecek. Bir diğer Türk oyuncu Hakan Çalhanoğlu, FIFA'nın verdiği 4 aylık men cezası sebebiyle Bayer Leverkusen kadrosunda yer alamayacak.

Maçların programı şöyle:

21 Şubat Salı

22.45 Leverkusen-Atletico Madrid

22.45 Manchester City-Monaco

22 Şubat Çarşamba

22.45 Porto-Juventus

22.45 Sevilla-Leicester City

İstanbul-

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