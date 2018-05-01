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Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Real Madrid oldu

Real Madrid - Bayern Münih: 2-2 İSTANBUL,() Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, deplasmanda aldığı 2-1'lik galibiyetin rövanşında kendi sahasında Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak finale yükseldi. Santiago Bernabeu'da...

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Real Madrid oldu

Real Madrid - Bayern Münih: 2-2

İSTANBUL,()

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, deplasmanda aldığı 2-1'lik galibiyetin rövanşında kendi sahasında Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.
Santiago Bernabeu'da oynanan rövanş müsabakasına iyi bir başlangıç yapan Bayern Münih, 3'üncü dakikada Joshua Kimmich ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin bu gole yanıtı Karim Benzema ile geldi. Fransız golcü 11'inci dakikada attığı gol ile maçta eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına golle başlayan Real Madrid, Karim Benzema'nın Bayern Münih kalecisi Ulreich'in büyük hatasının ardından kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetmesi ile karşılaşmada 2-1 öne geçti. 63'üncü dakikada eski Real Madridli futbolcu James Rodriguez ile yeniden eşitliği sağlayan Bavyera temsilcisi, karşılaşmanın kalan bölümünde yakaladığı birçok gol fırsatından yararlanamadı ve karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, adını üst üste 3'üncü kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yazdırdı. İspanyol ekibinin rakibi yarın oynanacak Roma - Liverpool karşılaşmasının ardından netleşecek. İlk maçı Liverpool kendi sahasında 5-2'lik skorla kazanmıştı.

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