Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turu sona erdi

Bir üst tura yükselen takımlar belli oldu

İSTANBUL () - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları tamamlandı. İkinci ön eleme turu rövanş maçlarının oynandığı günde bir üst tura çıkan son takımlar belli oldu. Bugün alınan sonuçlara göre dün üst tura yükselen Shkendija 79, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava'nın ardından BATE Borisov, Qarabağ, Astana, Malmö, Kızılyıldız, Videoton, PAOK, Ajax ve Celtic bir üst tura yükselen takımlar oldular.

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde günün tek maçında ise Genk, Fola Esch'i 4-1 mağlup ederek ikinci ön eleme turunda bir üst tura yükselen ikinci takım oldu. Belçika ekibi, Pyunik'in ardından bir üst tura yükselen ikinci takım olurken, ikinci ön eleme turunun diğer rövanş maçları ise yarın oynanacak.

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunun sonuçları şu şekilde:

Sheriff - Shkendija 79: 0-0 (0-1)

Hapoel Beer Sheva - Dinamo Zagreb: 2-2 (0-5)

Spartak Trnava - Legia Varşova: 0-1 (2-0)

Helsinki - BATE Borisov: 1-2 (0-0)

Midtjylland - Astana: 0-0 (1-2)

Qarabağ - Kukesi: 3-0 (0-0)

Malmö - Cluj: 1-1 (1-0)

Suduva - Kızılyıldız: 0-2 (0-3)

Basel - PAOK: 0-3 (1-2)

Videoton - Ludogorets: 1-0 (0-0)

Sturm Graz - Ajax: 1-3 (0-2)

Rosenborg - Celtic: 0-0 (1-3)