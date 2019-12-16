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Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon şehrinde çekilen kuralar sonucunda belli oldu. İsviçre'nin Nyon şehrinde çekilen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu...
SPOR 16.12.2019, 14:25
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon şehrinde çekilen kuralar sonucunda belli oldu.
İsviçre'nin Nyon şehrinde çekilen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İlk maçlar 18-19 ve 25-26 Şubat'ta; rövanş karşılaşmaları ise 10-11 ve 17-18 Mart tarihleri arasında oynanacak. Altıntop'un çektiği kuraların ardından eşleşmeler şu şekilde oluştu:
Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain
Real Madrid - Manchester City
Atalanta - Valencia
Atletico Madrid - Liverpool
Chelsea - Bayern Münih
Olimpik Lyon - Juventus
Tottenham - Leipzig
Napoli - Barcelona
İsviçre'nin Nyon şehrinde çekilen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İlk maçlar 18-19 ve 25-26 Şubat'ta; rövanş karşılaşmaları ise 10-11 ve 17-18 Mart tarihleri arasında oynanacak. Altıntop'un çektiği kuraların ardından eşleşmeler şu şekilde oluştu:
Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain
Real Madrid - Manchester City
Atalanta - Valencia
Atletico Madrid - Liverpool
Chelsea - Bayern Münih
Olimpik Lyon - Juventus
Tottenham - Leipzig
Napoli - Barcelona
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