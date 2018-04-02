Şampiyonlar Ligi'nde Cengiz Ünder ve Cüneyt Çakır heyecanı

İSTANBUL

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bu hafta içinde yarın ve çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Türk futbolseverlerin gözü Barcelona deplasmanına çıkacak olan Roma'daki lejyonerimiz Cengiz Ünder'de olacak. Türk futbolunun gurur kaynaklarından biri olan Cüneyt Çakır ve ekibi ise Juventus - Real Madrid eşleşmesinin ilk ayağında düdük çalacak.

Şampiyonlar Ligi'nde tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

3 Nisan Salı:

Juventus (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

Sevilla (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

4 Nisan Çarşamba:

Liverpool (İngiltere) - Manchester City (İngiltere)

Barcelona (İspanya) - Roma (İtalya)

