Şampiyonlar Kupası İzmir'e yakıştı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()





Voleybolda geçen sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan Vakıfbank ile Kupa Voley şampiyonu Eczacıbaşı Vitra'nın karşı karşıya geldiği 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçı İzmir'de büyük heyecana sahne oldu. İzmir'den ve çevre illerden voleybolseverlerin akın ederek Atatürk Voleybol Salonu'nu tıklım tıklım doldurduğu randevuda 3-2'lik skorla kupaya uzanan Eczacıbaşı Vitra olurken, Vakıfbank'ın 2-0 geriden gelip maçı tie-break setine taşıması alkış topladı.



Elde ettikleri başarılarla dünyanın en önemli kulüpleri arasında yer alan iki takımın dev finalinde tribünler de tam not aldı. Coşkulu kalabalık son topa kadar takımlarına destek oldu. Vakıfbank ve Eczacıbaşı Vitra taraftarlarının müsabakayı yan yana izlemesi ve hiçbir taşkınlık yaşanmaması da sporseverlerin voleybol keyfini ikiyi katladı. Minik seyirciler hayranı oldukları voleybolcuları canlı izleme fırsatı bulurken, İzmir önemli bir organizasyona daha başarılı bir şekilde ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı.