Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden gidecek
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden...
İşte; Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı...
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest bırakılsın
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest...
MHP Lideri Bahçeli'den gündem değiştirecek bomba açıklama
Bahçeli'den erken seçim sinyali!

Şampiyonlar 'Efsane güreşçi' Yaşar Doğu için Samsun'a geliyor

SAMSUN Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın himayelerinde efsane güreşçi Yaşar Doğu’nun 56’ncı ölüm yıldönümünde olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, dünya şampiyonu...

Şampiyonlar 'Efsane güreşçi' Yaşar Doğu için Samsun'a geliyor
SAMSUN Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın himayelerinde efsane güreşçi Yaşar Doğu’nun 56’ncı ölüm yıldönümünde olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, dünya şampiyonu Rıza Kayaalp ve başpehlivan Recep Kara'yı Samsun’a getirecek.
Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç himayelerinde, efsane güreşçi Yaşar Doğu'nun ölümünün 56’ncı yılında önemli bir anma etkinliğine imza atacak. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın isteği doğrultusunda olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, dünya şampiyonu Rıza Kayaalp ve başpehlivan Recep Kara'yı Samsun'a getirecek olan Samsun İl Müdürlüğü, şampiyonları 19 Mayıs Gençlik Kampı’nda genç sporcular ile buluşturacak.
SPORCULAR GÜREŞE TEŞVİK EDİLECEK
16 Ocak Pazartesi günü çok sayıda sporcu, antrenör ve gençlik kampında bulunan öğrencilerin katılımı ile gerçekleşecek olan söyleşi programında şampiyon güreşçiler Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Recep Kara, hem örnek aldıkları efsane güreşçi Yaşar Doğu’nun başarıları ile alakalı, hem de kendi başarı hikayelerini katılımcılarla paylaşacak. İlk kez Samsun’un ev sahipliği yapacağı bu anlamlı etkinlikle genç sporcuların özellikle güreş sporuna teşvik edilmesi planlanıyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55