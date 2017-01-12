Şampiyonlar 'Efsane güreşçi' Yaşar Doğu için Samsun'a geliyor

SAMSUN Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın himayelerinde efsane güreşçi Yaşar Doğu’nun 56’ncı ölüm yıldönümünde olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, dünya şampiyonu Rıza Kayaalp ve başpehlivan Recep Kara'yı Samsun’a getirecek.

Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç himayelerinde, efsane güreşçi Yaşar Doğu'nun ölümünün 56’ncı yılında önemli bir anma etkinliğine imza atacak. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın isteği doğrultusunda olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, dünya şampiyonu Rıza Kayaalp ve başpehlivan Recep Kara'yı Samsun'a getirecek olan Samsun İl Müdürlüğü, şampiyonları 19 Mayıs Gençlik Kampı’nda genç sporcular ile buluşturacak.

SPORCULAR GÜREŞE TEŞVİK EDİLECEK

16 Ocak Pazartesi günü çok sayıda sporcu, antrenör ve gençlik kampında bulunan öğrencilerin katılımı ile gerçekleşecek olan söyleşi programında şampiyon güreşçiler Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Recep Kara, hem örnek aldıkları efsane güreşçi Yaşar Doğu’nun başarıları ile alakalı, hem de kendi başarı hikayelerini katılımcılarla paylaşacak. İlk kez Samsun’un ev sahipliği yapacağı bu anlamlı etkinlikle genç sporcuların özellikle güreş sporuna teşvik edilmesi planlanıyor.



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