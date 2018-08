Şampiyonlar Anıtı'nda Galatasaray'ın bayrağı göndere çekildi

Mustafa Cengiz: "Galatasaray her zaman ilklerin ve birinciliklerin takımı olmuştur"

Mustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın bayrağı, Büyükçekmece Şampiyonlar Anıtı'nda göndere çekildi.

Her sezon, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan takımın bayrağının çekildiği Büyükçekmece Şampiyonlar Anıtı'nda İlhan Cavcav Sezonu'nda şampiyon olan Galatasaray'ın bayrağı göndere çekildi.

Etkinlik, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile çok sayıda sarı kırmızılı takımın taraftarlarıyla gerçekleşti.

CENGİZ: "GALATASARAY HER ZAMAN İLKLERİN VE BİRİNCİLİKLERİN TAKIMI OLMUŞTUR"

Etkinlikte yer alan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bayrağın göndere çekilmesi nedeniyle teşekkür ederken, "Bu Ağustos gününde bu törene Galatasaray için katlandığınız için yüreğinizi kutluyorum. Siz olmasanız biz yokuz. Sizin buradaki varlığınız bir çıkar, bir maddiyat karşılığında değil. İçinizde bulundurduğunuz gönül ateşi için buradasınız. Süper Lig kurulduğundan beri devamlı dalgalansaydı 21 şampiyonluk ile en çok bayrağı asılan Galatasaray olurdu. Bütün rakiplerimize duyduğumuz derin saygı içinde Galatasaray her zaman ilklerin ve birinciliklerin takımı olmuştur. Bu sizlerin desteği ile bu ebediyete kadar sürecektir. Yaşasın Galatasaray" şeklinde konuştu.

TARAFTARDAN SILVA VE AKBABA TEZAHÜRATI

Galatasaraylı taraftarlar, başkan Mustafa Cengiz'in sözlerinin sona ermesinin ardından adı sarı kırmızılı kulüple anılan Milan'ın forvet oyuncusu Andre Silva ve Alanyasporlu Emre Akbaba için tezahüratlarda bulundu. Başkan Cengiz bu sloganların atılması üzerine gülümseyerek taraftarına selam verdi.

Açıklamaların ardından plaketler takdim edilirken, Galatasaray bayrağının göndere çekilmesinin ardından organizasyon sona erdi.

Öte yandan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, çevredeki esnafları ziyaret ederek 'Hayırlı işler' dileklerini iletti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bayrağın göndere çekilmesi

- Taraftarların tezahüratları

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Albayrak'ın çevredeki esnafı ziyareti

- Genel detaylar