Şampiyondan şampiyonluk sözü

Masa tenisinde Türkiye'nin tek olimpiyat sporcusu olan Melek Hu kendisini 1 yıl daha Bursa Büyükşehir Belediyespor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı

BURSA -

(fotograflı)

Bursa Büyükşehir Belediyespor Masa Tenisi takımının milli sporcusu ve masa tenisi branşında Türkiye´nin tek olimpiyat sporcusu olan Melek Hu kendisini 1 yıl daha Bursa ekibine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Milli sporcunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatan imza töreni Fethiye Spor Kompleksi'nde yapıldı. Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık, Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Güney, Büyükşehir Belediyespor Masa Tenisi Şube Sorumlusu Fehim Ferik ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Baş Antrenörü Mehmet Aslan´ın da katıldığı törende Melek Hu kendisini 1 yıl daha yeşil beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı ve şampiyonluk sözü verdi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR MASA TENİSİ ŞUBE SORUMLUSU FEHİM FERİK, "ETTU KUPASINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Melek Hu ile sözleşme yeniledikleri için mutlu olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyespor Masa Tenisi Şube Sorumlusu Fehim Ferik, "ETTU kupasında yarı finale yükseldik. Bu yarı finali kupayla taçlandırmak istiyoruz. Bir sonraki sezon için Şampiyonlar Ligi´nde şampiyonluk kupasını kaldırmak en büyük hedefimiz. Bu konuda da ülkemizin bu branştaki tek olimpiyat sporcusu olan Melek Hu ile sözleşmemizi uzattık. Hem ülkemizin hem de Bursa'mızın adını dünyaya duyurmak için başarılarımız ardı ardına gelecek. Bursalıların ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepe´nin verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu desteklerin kat kat karşılığını başarılarımızla ve kupalarımızla vereceğiz. Bu konuda Melek Hu´ya ülkemiz ve Bursa'mız adına verdiği mücadeleden ve sergilediği performanslardan dolayı teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Milli sporcu Melek Hu ise sözleşmeyi uzatmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, ETTU kupasında şampiyon olmak istediklerini ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar elde etmek istediklerini söyledi.