Şampiyonalara hayali havuzda hazırlanıyor

AFYONKARAHİSARLI sporcu lise 2'nci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Yaprak Selin Keskin, çalışacak havuz bulamadığı için antrenmanlarını özel olarak hazırlanan içi sünger dolu havuzda yapıyor. Bugüne kadar çoğunluğu birincilik olmak üzere 62 madalyası bulunan Keskin, "Havuzlarda ancak yarışmadan yarışmaya çalışabiliyorum" dedi.

Afyonkarahisar'da oturan milli sporcu Yaprak Selin Keskin, 2 yıl süren cimnastik serüveni ardından 8 yaşındayken 2009 yılında atlama sporuyla tanıştı. Bugüne kadar bu branşta yurt içi ve dışında birçok yarışmaya katılan Keskin, bunlarda 36 altın, 4 bronz ve 22 gümüş olmak üzere toplam 62 madalya kazandı. 2010 ve 2016 yıllarında katıldığı Türkiye şampiyonalarının tamamında 1, 3, 5, 7.5 ve 10 metre kule ve tramplen atlama branşlarında şampiyon olan Keskin, geçen yıl nisan ayında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 14'üncü Belgrad Diving Trophy/Balkan Şampiyonası'na Afyonkarahisar Keskinler Gençlik ve Spor Kulübü adına ferdi olarak yarıştı ve 2 ikincilik elde etti.

"GERÇEK HAVUZ GİBİ HAYAL EDİYORUM"

Daha önce minder üzerinde çalışarak turnuvalara hazırlanan Yaprak Selin Keskin, 2 yıl önce çalıştığı kulüpte özel oluşturulan içi sünger dolu 1 metre derinliğinde havuzda antrenman yapmaya başladı. Afyonkarahisar'da olimpik havuz olmaması nedeniyle sünger dolu havuzla çalışmalarını sürdüren Keskin, zor şartlarda çalışmalarına devam edebildiğini söyledi. Keskin, şöyle dedi:

"Burada çalışmak benim için kolay olmuyor. Buradaki süngerden yaptığımız havuzu gerçek bir havuz gibi hayal ederek çalışmalarımı sürdürüyorum. Ancak gerçek bir havuzun yerini hiçbir zaman tutmuyor. Çalışırken yeni bir hareket çıkarmaya çalıştığım zaman çok zorlanıyorum. Bize en yakın havuzlar Ankara'da. Ancak oralara gidebiliyorum. Onun dışında havuzlarda yarışmadan yarışmaya çalışabiliyorum."

"GERÇEK HAVUZUMUZ OLSUN"

Kendi çabaları ile yaptıkları havuzun 1 metre derinlikte olduğunu belirten Keskin, "Derinliğin 3 metre olması gerekir. Burada bu eksiklik giderilse faydalanacak olan sadece ben değilim. Birçok kardeşimiz de bundan faydalanacak. İsterim ki 5 metre kulemiz olsun, havuzumuz olsun. Diğer illerden hiçbir eksiğimiz olmamalı diye düşünüyorum. Bence Afyonkarahisar da bu imkanları karşılayabilecek kapasitede bir il" diye konuştu.

Keskin, okulla sporun bir arada yürütülemeyeceği söyleyenlere karşı, derslerinin iyi olduğunu, ilk dönem takdir belgesi aldığını da kaydetti.

"BİRİNCİLİK BEKLİYORUZ"

Keskinler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Yaprak Selin Keskin'in babası Osman Keskin, yurtdışı müsabakalarına ağırlık verdiklerini söyledi. Kulüpte 1'i milli olmak üzere 2 Türkiye ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü derecesi olan sporcular bulunduğunu aktaran Keskin, "Önümüzde hedeflediğimiz yurt dışı müsabakaları var. Bu müsabakalarda iyi sonuç elde etmek için çalışmalarımızı sıklaştırdık. Yaprak Selin Keskin'in mayıs ayında milli takım seçmeleri var. Umudumuz odur ki buradan da iyi sonuçlar bekliyoruz. Belli engellerimiz var. Bu engelleri aşmamız gerekiyor. Gerek buradaki teknik yetersizlik gerekse havuzlardaki ufak tefek sorunlarımız var. Ama gün geçtikçe bu sorunlar azalıyor. Federasyonumuzun atlama asbaşkanlığı bütün kulüpleri destekliyor" dedi.

"HAVUZLARIN DERİNLİĞİ YETERLİ DEĞİL"

Afyonkarahisar'daki havuzların sporcuların çalışabileceği derinlikte olmadığını belirten Keskin, şunları söyledi:

"Çalışmalarımızda maalesef havuzumuz yok. Afyonkarahisar'da olan havuzların derinlik mesafeleri yeterli değil. Buradaki havuzlar 1 metre 40 santimetre derinliğinde. Atlama havuzlarının derinliği en az 3 veya 3.5 metre olması gerekiyor. Bu imkanlardan maalesef Afyonkarahisar'da yok. Selin burada hayali bir havuza atlayarak çalışmalarını sürdürüyor. Hayali havuzla çalışıyor gerçek havuzda yarışıyoruz."