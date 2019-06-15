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Şampiyona en baba destek

RÜZGAR sörfünde elde ettiği dünya şampiyonlukları ile Türkiye'nin gururu olan üniversite öğrencisi ve Göztepe sporcusu Fulya Ünlü, en büyük destekçisinin babası Mehmet Ünlü olduğunu söyledi. Kızı ile birlikte sayısız ülke dolaşıp...

Şampiyona en baba destek
RÜZGAR sörfünde elde ettiği dünya şampiyonlukları ile Türkiye'nin gururu olan üniversite öğrencisi ve Göztepe sporcusu Fulya Ünlü, en büyük destekçisinin babası Mehmet Ünlü olduğunu söyledi.
Kızı ile birlikte sayısız ülke dolaşıp yaklaşık 200 bin kilometre yol kateden Mehmet Ünlü, Fulya'nın yarışta kullanacağı malzemelerinden yiyeceği yemeğe kadar her detayı düşünerek aynı zamanda antrenörlüğünü de yapıyor. Profesyonel Rüzgar Sörfü Birliği (PWA) Dünya Kupası'nda dört kez üst üste Gençler Dünya Şampiyonluğu, Uluslararası Rüzgar Sörfü Birliği (IFCA) Kadınlar Slalom Dünya Şampiyonası ikinciliği bulunan Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencisi Fulya Ünlü'nün başarılarında babası Mehmet Ünlü'nün payı büyük.
Başarılarıyla Türkiye'yi gururlandıran Fulya Ünlü, bunun ardında her anında yanında olan babasının büyük fedakârlığının yattığını belirtti. Fulya Ünlü, "Benim en büyük motivasyon kaynağım, o olmasa hiçbir şeye yetişemezdim. Babam olmadan asla başaramazdım" dedi. Kızıyla gurur duyduğunu ifade eden Mehmet Ünlü de "Güney Kore'den Fransa'ya, Danimarka'dan Avustralya'ya kadar dünyanın dört bir yanına hep birlikte gittik. Bu süreçte 180 bin kilometre yol katetmişiz. Türkiye'deki şampiyonalarla birlikte toplam 200 bin kilometre. Tabii ki şampiyon olması çok gururlandırıyor, ancak şampiyon olsun ya da olmasın benim için hiç önemli değil; yüzündeki küçücük bir gülümseme benim için her şeyin üzerinde. Her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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