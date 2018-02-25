Şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi (PTT Kadınlar Türkiye Kupası)

Mehmet Ali DİNLER-Nezir GÜNEŞ/MARDİN,()-

SALON: Artuklu

HAKEMLER: İbrahim Altıntaş, Murat Ciner, Ali Köseoğlu

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Bahar Çağlar 6, Kayla McBride 26, Olcay Çakır Turgut 8, Courtney Vandersloot 19, Sandrine Gruda 2, Cansu Köksal 13, Kuanitra Hollingsvorth 4, Jantel Lavender 8

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Bahar Öztürk 8, Hind Ben Abdelkader 30, Katsiaryna Snytsina 6, Özge Yavaş 5, Courtney Paris 14, Devran Tanaçan 2, Leilani Mitchell 10, Merve Aydın 4

1'İNCİ PERİYOT: 20 - 21

DEVRE: 45 - 34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69 - 52

PTT Kadınlar Türkiye Kupası final mücadelesinde, Yakın Doğu Üniversitesi, özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunuyla Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni 86-79'luk skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Vandersloot ve Paris’in karşılıklı sayılarıyla başlayan mücadelede 2'inci dakika 4-4 eşitlikle geçildi. Yüksek tempoda iki takımda hücumları sayıya çevirirken, Vandersloot’un turnikesiyle Yakın Doğu Üniversitesi skor üstünlüğünü eline aldı (11-8). Ben Abdelkader ve Snytsina ikilisinin basketleriyle kontrolü eline alan Hatay Büyükşehir Belediyesi, ilk periyotu da 21-20 önde tamamladı. İkinci periyotun ilk dakikalarında Courtney Paris’e boyalı alanda top indirerek hücum eden rakibi karşısında özellikle Cansu Köksal ile skor üreten Yakın Doğu Üniversitesi, 12'inci dakikada 4 sayılık üstünlüğü yakaladı (27-23). Özellikle Cansu ve Vandersloot ikilisinin hücumda sorumluluk almasıyla Yakın Doğu Üniversitesi devre sonunda soyunma odasına 51-37 üstün girdi.

Üçüncü periyotun başında McBride’ın bire birleriyle skor kaydeden Yakın Doğu Üniversitesi, rakibinin de top kayıplarını iyi değerlendirdi. Hücumda topu iyi paylaşan ve Cansu ile dışardan, Lavender ile de boyalı alandan etkinliğini sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi, son 10 dakikalık bölüme de üstün girdi. Karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde yakaladığı skor avantajını koruyan Yakın Doğu Üniversitesi, mücadeleden de 86-79 galibiyetle ayrıldı.

PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Yakın Doğu Üniversitesi’ne şampiyonluk kupası ve madalyalarını Mardin Valisi Yaman, Spor Genel Müdürü Baykan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu ve PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Adil Zembat verdi.

Final oynama başarısı gösteren Hatay Büyükşehir Belediyesi ise, ikincilik madalyalarını AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Bahar Akgün ile Yılmaz Argüdenaldı verdi.

PTT maçın yıldızı seçilen Courtney Vandersloot ise ödülünü PTT AŞ Mardin Başmüdürü Abdülkadir Karaboğa'nın elinden aldı.

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