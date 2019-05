Şampiyon VakıfBank ödülünü aldı

Giovanni Guidetti: Çok şanslıyız

Mustafa AKIN /İstanbul,() - Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finali 5'inci maçında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenerek seriyi 3-2 kazanan VakıfBank, 2018-2019 sezonu şampiyonu oldu. Bu sonuçla VakıfBank, 11'inci şampiyonluğunu elde etti. VakıfBank şampiyonluk kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın elinden aldı.

Şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, 2018-2019 sezonunun çok zor olduğunu ifade etti. Gençlerden kurulu bir takım olduklarını kaydeden Guidetti, "Gerçekten bu takım bu sezon asla vazgeçmedi. Her zaman biz çalışmaya devam ediyoruz. Çok şanslıyız. Bu sezon Avrupa'da 3'üncülük, Dünya'da 1'incilik, Türkiye'de 1'incilik, bence çok kötü sezon değil" dedi.

ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH: HEDEFİMİZ YÜKSEK

VakıfBank Spor Kulübü Başkanvekili Abdi Serdar Üstünsalih, "Biliyorsunuz VakıfBank, 3 dünya şampiyonluğu, 4 Avrupa şampiyonluğu, 10 lig şampiyonluğu olan bir takım. Hedefimiz yüksek. Bu yıl aralık ayındaki dünya şampiyonluğundan sonra bu yıl CEV'de şampiyonluğu planlamıştık ancak talihsizlikler oldu ve olmadı. Bu yıl şampiyonluğu kazanarak ligde 11. şampiyonluğumuzu yaşadık ve ligi tamamladık. Mutluyuz. Zor geçen ve stresli bir seriydi. Eczacıbaşı VitrA'yı tebrik ediyorum, kutluyorum. Türk kadınlarının neler yapabileceğini burada yeniden gördük. Bizim açımızdan çok güzel bir sonuç oldu" diye konuştu.

"VAKIFBANK HER ZAMAN DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONLUK ADAYIDIR"

Türk takımlarının Avrupa'da başarılı olamamasını oyun şansına bağladığını ifade eden Üstünsalih, "VakıfBank her zaman dünya ve Avrupa şampiyonluk adayıdır. Bu hedefle önümüzdeki senenin planlarını yaparak bu hedeflere gitmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

MELİS GÜRKAYNAK: ÇOK BÜYÜK BİR İŞ BAŞARDIK

Çok büyük bir iş başardıklarını ifade eden VakıfBank kaptanı Melis Gürkaynak, "Çok zor bir sezon geçirdik. Çok inişlerimiz de oldu ama sonrasında devam edebildik. Bence bu bizi güçlü kılan en önemli özelliğimiz. Diğer takımlardan ayıran en önemli özelliğimiz biz takım olmayı biliyoruz. Her şampiyonluktan sonra çok klişe şeyler belki bunları söylemek ama ben bunu çok hissederek söylüyorum. Bu takımın kaptanı olduğum için de kendimi çok gururlu hissediyorum. Bütün takım arkadaşlarıma, ekibe, VakıfBank'a herkese çok teşekkür ederim hepimizin emeği bu" dedi.

EN İYİLER BELLİ OLDU

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi sonrası Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank'tan en iyiler belli oldu.

11'inci şampiyonluğunu elde eden VakıfBank'ın Çinli oyuncusu Zhu Ting, final serisinde en değerli oyuncu seçildi. Zhu'ya ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

En iyi pasör, VakıfBank'tan Cansu Özbay seçildi. Özbay'a ödülünü CEV Asbaşkanı Özkan Mutlugil takdim etti.

En iyi smaçör Eczacıbaşı VitrA'dan Tijana Boskovic, en iyi orta oyuncu ise VakıfBank'tan Kübra Çalışkan, en iyi libero VakıfBank'tan Gizem Örge seçildi.

Vestel Venus Gururla Yerli Özel Ödülü'nün sahibi ise Eczacıbaşı VitrA'dan Merve Atlıer'in oldu.

