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Şampiyon UTAŞ Uşakspor kupayı kaldırdı

UŞAK, () TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olarak 2. Lig'e çıkan Utaş Uşakspor, kupasına Arsinspor maçında kavuştu. Grupta daha önce amatör kümeye düşmesi kesinleşen Arsin, 1 Eylül Stadı'nda saat 13.00'te başlaması gereken maça gelmedi....

Şampiyon UTAŞ Uşakspor kupayı kaldırdı

UŞAK, ()

TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olarak 2. Lig'e çıkan Utaş Uşakspor, kupasına Arsinspor maçında kavuştu.
Grupta daha önce amatör kümeye düşmesi kesinleşen Arsin, 1 Eylül Stadı'nda saat 13.00'te başlaması gereken maça gelmedi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hükmen galip ilan edilmesi beklenen kırmızı-siyahlılar, hakemin maçı tatil etmesinin ardından özel olarak hazırlanan platforma çıktı. Şiddetli yağmura rağmen binlerce taraftar, şampiyonluk coşkusuna ortak oldu. 
Utaş Uşakspor'a şampiyonluk kupasını Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Guguloğlu verdi. Kupa törenine katılan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Guguloğlu'na takımın formasını da hediye etti.
GUGULOĞLU: "2. LİG'DE BAŞARILAR DİLİYORUM"
Törende bir konuşma yapan TFF Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Guguloğlu, "Sizlere Federasyon Başkanımız Sayın Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulumuzun selam ve sevgilerini iletiyorum. Şampiyonluğunuzu kutluyor, camianıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gelecek sezon 2. Lig’de de başarılar diliyorum” dedi.
Yıl boyunca zirveden inmedikleri sezonu şampiyonlukla taçlandıran futbolcular, sevinçlerini statta kupayla zafer turu atarak kutladı. Balonlar ve bayraklarla süslenen statta taraftarlar yüzlerce meşaleyi aynı anda yakarak müthiş bir atmosfer yarattı.

FOTOĞRAFLI 

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