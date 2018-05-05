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Şampiyon Uşak'ın kupa günü

UŞAK, () GEÇEN sezon Bölgesel Amatör Lig'den çıktıktan sonra bu sezon da ilk haftadan itibaren zirveyi bırakmadığı TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olarak bekleme yapmadan 2. Lig'e çıkan Utaş Uşakspor, şampiyonluk kupasına yarın kavuşacak. Kırmızı-siyahlı...

Şampiyon Uşak'ın kupa günü

UŞAK, ()

GEÇEN sezon Bölgesel Amatör Lig'den çıktıktan sonra bu sezon da ilk haftadan itibaren zirveyi bırakmadığı TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olarak bekleme yapmadan 2. Lig'e çıkan Utaş Uşakspor, şampiyonluk kupasına yarın kavuşacak.
Kırmızı-siyahlı ekip, şampiyonluk kupasını yarın saat 13.00'te 1 Eylül Stadı'nda oynanacak Arsinspor maçında muhteşem bir törenle alacak. Grupta küme düşerek amatöre gerileyen Arsinspor'un maç için deplasmana gelmesi beklenmiyor. Uşaklılar, takımın kupayla şampiyonluk turu atacağı maçı ücretsiz olarak izleyebilecek.

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