Şampiyon Sporcular Okyanus Kolejleri’nden…

Nilüfer Okyanus Voleybol Genç Takımı Bursa birincisi oldu

Okyanus Kolejleri İstanbul Voleybol Gençler Şampiyonası'nda da 1. oldu

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okul sporlarında düzenlediği müsabakaları Nilüfer Okyanus Koleji Genç Erkek Voleybol Genç-B Takımı Bursa şampiyonu oldu. Çekirge Spor Salonu'nda oynadığı final müsabakasında Gürsu T.S.O. Metal Okulu'nu 3-0 lık skor ile mağlup eden Nilüfer Okyanus Koleji Genç Erkek Voleybol Genç-B Takımı, bu sonuç ile Türkiye şampiyonası öncesi yarı final müsabakasına katılmaya hak kazandı.

HİÇ SET VERMEDİLER

Rakibi ile oynadığı ilk maçı da 3-0 kazanan Okyanus öğrencileri grup maçlarındaki süreçte Mudanya Turan Tayan Lisesi'ni 2 maçta da 3:0, Gemlik İmam Hatip Lisesi'ni yine 2 maçta aynı skorla 3:0 mağlup ederek rakiplerine set vermediler.

OKYANUS KOLEJLERİ İSTANBUL VOLEYBOL GENÇLER ŞAMPİYONASI'NDA DA 1. OLDU

Okyanuslu Öğrenciler Voleybol Genç B Kategorisinde İstanbul şampiyonluğunu kazandı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Liselerarası düzenlemiş olduğu İstanbul İli Voleybol Genç-B kategorisi erkekler branşında TVF 50.Yıl Spor Salonu'nda oynadığı müsabakada Ataşehir Cihangir Koleji'ni finalde 3-1 yenen Okyanus Voleybol takımı İstanbul şampiyonluğuna ulaştı. Okyanus ekibi bu galibiyetle Türkiye Şampiyonası öncesi yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.