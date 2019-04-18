Şampiyon kulüplerin divan başkanları Bursa'da bir araya geldi

Gürkan DURAL/BURSA,()

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 5 kulübün divan başkanlarının buluşmaları Bursa'da devam etti. Gerçekleşen sıcak sohbette divan başkanları özellikle Türk futboluna önemli çağrılarda bulunarak sağduyu mesajı verdi.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmış kulüplerin divan kurulu başkanları, bu kez Bursa'da bir araya geldi. Bursaspor Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç'in ev sahipliğinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmaya Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ve Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen katıldı. Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun ise yurtdışında olduğundan ötürü katılamadığı öğrenildi.

İDRİS SEVİNÇ: "BİRLİKTELİĞİMİZ ALTINDAKİ ANA AMAÇ FAIR-PLAY"

Divan kurulu başkanları olarak daha önce de bir araya geldiklerini ve bu birlikteliğin de süreceğine işaret eden Bursaspor Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç, "Birlikteliğimizin altında yatan ana amacımız Fair-Play ruhudur. Tabii tatlı bir rekabet var ve bu rekabet olacak. Bunun yanında karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü ve özveri, bunun ortaya çıkardığı bir şölen spor müsabakaları. Ülkenin tüm insanları olarak eğer spora bu şekilde bakabildiğimiz takdirde işte o zaman ülke olarak da, Türk sporu, futbolu olarak da tüm spor dallarında iyi bir noktaya geleceğimize inanıyorum" dedi.

VEFA KÜÇÜK: "KULÜP BAŞKANLARIMIZ MAALESEF BİZİM HASSASİYETİMİZİ GÖSTERMİYORLAR"

Divan başkanları olarak güzel sohbetler ettiklerini dile getiren Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ise, kulüp başkanlarının ise bu hassasiyeti göstermediğini belirtti. Bunu herhangi bir kulübü hedef alarak söylemediğinin ve durum tespiti yaptığının altını çizen Küçük, "Her maçtan sonra bir takım şikayetler oluyor. Başkanlar, spordan sorumlu yöneticiler ve diğerleri nedense maçı sahada başlayıp bitirmiyorlar, bir hafta boyunca da saha dışında karşılıklı beyanatlarla, karşılıklı suçlamalarla gündemi işgal ediyorlar" diye konuştu.

TEVFİK YAMANTÜRK: "İNSAN EKMEK YEDİĞİ İŞİ KÖTÜLER Mİ?"

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ise, sadece başkanların değil, bu işin içerisinde olan spor yazarına dek herkesin doğru üsluba ve davranışa sahip olması gerektiğini vurgulayarak, "Bizler burada yöneticiler olarak bu işten ekmek yemiyoruz ama spor yazarları bu işten ekmek yiyor. Maçları seyrediyoruz, yorumları dinliyoruz, geçen gün bir maçı izlerken, 'Bu futbolcu bu lige çok' diyor, yahu insan ekmek yediği işi kötüler mi, müşteriyi kaçırıyorsun, müşteriye diyorsun ki, 'Sen bunu seyretme.' Sizin maaşlarını kim ödeyecek o zaman?" ifadelerini kullandı.

ALİ SÜRMEN: "MAKUL HARCAMALAR YAPMAYA ZORLAMAK ZORUNDAYIZ"

"Fair-Play kurallarının yöneticiler bazında da işlerlik kazanması önemli" diyen Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen de, "Kulüplerin borçlarından dolayı bir takım mağduriyetler yaşadığı bu dönemlerde biz Trabzonspor olarak yeni bir tüzük yaptık, bu tüzükte yönetimler artık taahhütname vermeden aday olamıyorlar. Bütçeyi aşan borca şahsen sorumlu olacaklar, bunun bütün kulüplere örnek olmasını, bu şekilde yönetimleri kısıtlamak değil ama daha makul harcamalar yapmaya zorlamak zorundayız" açıklamalarında bulundu.

Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın da yanlarına giderek karşıladığı divan başkanları, daha sonra hatıra fotoğrafının ardından yemeğe geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Açıklamalar

-Görüşmeden detaylar

-Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın ziyareti

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