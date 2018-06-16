Şampiyon kızların şampiyon babaları

İZMİR, () - YAŞAR Üniversitesi'nin şampiyon sporcu öğrencileri Berfe Sancak ve Elif Taş'ın babaları da aynı kızları gibi sporda büyük başarılara imza atmış iki isim Murat Sancak ve Erdinç Taş. Türkiye'yi Ay-Yıldızlı formayla temsil ederek Uluslararası başarılara imza atan Yaşar Üniversitesi öğrencisi atletler Berfe Sancak ve Elif Taş, atletizm ve güreşte spor yaşantılarına onlarca madalya sığdırmış babalarının yolundan gidiyor. Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi, milli takımla Balkan ikinciliği, bayrak yarışlarında Türkiye rekorları, 60 metre ile 200 metrede de Türkiye şampiyonlukları bulunan Berfe Sancak'ın babası Murat Sancak da aynı kızı gibi rekortmen bir şampiyon. Kızının antrenörlüğünü de yapan Murat Sancak'ın çeşitli branşlarda Türkiye ve Balkan rekorları bulunuyor.

Gülle atmada gençler ve yıldızlarda Avrupa ve Dünya şampiyonalarında finallere kalan, yıldızlarda Balkan üçüncüsü, Üniversiteler Şampiyonu olan Psikoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi Elif Taş'ın babası Erdinç Taş da kızı gibi bir sporcu. 1989 yılında ailesiyle birlikte Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen Erdinç Taş'ın güreşte, 1982 ve 1983 yıllarında Bulgaristan formasıyla kazandığı ulusal şampiyonluklar, Balkan ve Avrupa şampiyonluğu bulunuyor. Anneleri Hanife Sancak ve Aysel Taş da birer atlet olan Berfe Sancak ile Elif Taş, ailelerinin spor tutkusu nedeniyle çocukluklarından bu yana spor dünyası içinde olduklarını ve ebeveynlerinin kendileri için rol model olduğunu söyledi.

Berfe Sancak, "Pistlere çıkmamda babamla annemin spora ve birbirlerine olan aşkı çok büyük etken oldu. Babam aynı zamanda antrenörüm. Onunla birlikte çalışmak, başarılarınızla hem baba hem de antrenör olarak yaşadığı mutluluğa tanık olmak, hiçbir şeye değişilmez. Bugüne kadar aldığım her kararda yanımda oldu, beni hep destekledi" dedi.

Elif Taş ise "Spor yaparken en büyük avantajınız, sporcu bir ailenin çocuğu olmak. Çünkü sizin yaşadığınız zorlukları, nelerle mücadele ettiğinizi, başarıya ulaşmak için gösterdiğiniz çabayı en iyi onlar görüyor. Antrenörüm milli ciritçi annem Aysel Taş. Onunla birlikte atletizm sahalarında çalışıyorum, ancak babamın spordaki tecrübesi, çalışma metotlarında bana aktardığı bilgiler benim için büyük şans. Her zaman bunun avantajını yaşıyorum" diye konuştu.

Kızlarının başarılarının kendilerini gururlandırdığını belirten Murat Sancak ve Erdinç Taş, "Baba olarak çocuklarımızın milli forma altında mücadele etmesi, başarılı olması bizleri çok mutlu ediyor. Spor geçmişimiz nedeniyle onları daha iyi anlıyoruz. Sporun verdiği disiplin, beslenme, hayata bakış açısı ve yaşam biçimi, haliyle sosyal yaşantımıza ve çocuklarımızın okuldaki başarısına da yansıyor. Hem sporda elde ettikleri hem de Yaşar Üniversitesi öğrencisi olarak akademik alandaki başarıları, bir babanın en büyük mutluluk kaynağı" şeklinde konuştu.

Berfe, spor hukuku alanında uzmanlaşmak isterken Elif de spor psikolojisi üzerine çalışmayı hedefliyor.

BERFE'NİN KARDEŞİ REKOR KIRDI

Ailesi de sporcu olan Berfe Sancak'ın kardeşi Tibet Sancak, geçtiğimiz günlerde 10 yıldır kırılamayan 110 metre engelli yıldızlar Türkiye Rekoru'nu kırdı. Tibet, 12 Haziran'da Bursa'da yapılan yarışta 13.77'lik derecesiyle yeni rekorun sahibi oldu.

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