Şampiyon kadro yine başardı

Onur ATIŞ / İZMİR, () - Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Karabükspor'u 6-0 yenerek bitime 1 maç kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Denizlispor'da 9 futbolcu farklı sezonlarda ve takımlarda daha önce de bu sevinci yaşadı.

Denizlispor'un Süper Lig'e 9 sene sonra çıktığı kadroda yer alan Kerem Can, Abdulkerim, Gökhan, Recep Niyaz, Ziya, Mehmet Akyüz, Deniz, Burak Çalık ve Kehinde bir kez daha aynı mutluluğu tattı. Sol bekte görev yapan Kerem Can, Adana Demirspor, Balıkesirspor ve Alanyaspor'la 3 kez lig atladı. Adana Demirspor ile 2011-2012'de 2'nci Lig'de, Balıkesirspor'la 2013-2014'te 1'inci Lig'de mutlu sona ulaşan Kerem, Alanyaspor'la da 2015-2016'da Süper Lig mutluluğu gördü. Stoper Abdulkerim ise Konyaspor'la çifte kupa kaldırdı. Konya'da 2012-2013'te 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Abdulkerim, 2016-2017'de ise Türkiye Kupası'nı gördü.

Orta sahada görev yapan Deniz de kariyerinde 2 kez bir üst lige çıktı. Balıkesirspor'la 2012-2013'te 2'nci Lig'den 1'inci Lig'e adım atan Deniz, 2015-2016'da Alanyaspor'la 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğunu elde etti. Takımın en önemli silahlarından Recep, 2017-2108'de devler arenasına çıkan Çaykur Rizespor'un oyuncusuydu. Fenerbahçe, Recep'in forma giydiği 2012-2013'te Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Sol bek Gökhan, 2016-2017'de Sivasspor'la, Burak Çalık ise 2013-2014'te Balıkesirspor'la 1. Lig'de şampiyonluk yaşadı. Ziya, 2011-2012'de Bayrampaşa ile 3. Lig'den 2. Lig'e çıktı. Mehmet, 2005-2006'da genç futbolcuyken Play-Off'tan Süper Lig'e yükselen Sakaryaspor'un kadrosunda yer aldı. Devre arasında Ankaragücü'nden transfer edilen Kehinde üst üste Süper Lig coşkusu gördü. Geçen sezon Ankaragücü ile bu sevinci yaşayan Nijeryalı, Denizlispor'la 2'de 2 yaptı. Orta sahada oynayan Mbamba ise Türkiye kariyerinde şampiyonluk yaşamasa da Konyaspor'la 2016-2017'de Türkiye Kupası'nı kazandı.