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Şampiyon güreşçiye coşkulu karşılama

Sedat ÜNAL / FETHİYE, () -  AVRUPA Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 57 kilogramda altın madalya kazanan Süleyman Atlı, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde coşkuyla karşılandı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda...

Şampiyon güreşçiye coşkulu karşılama

Sedat ÜNAL / FETHİYE, () - 
AVRUPA Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 57 kilogramda altın madalya kazanan Süleyman Atlı, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde coşkuyla karşılandı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda finalde Rus rakibi Muslim Sadulaev'i de mağlup ederek şampiyon olan Süleyman Atlı'nın Dalaman Havaalanı'na geleceğini duyan Fethiye ve Seydikemer'deki sevenleri ile yakınları, onlarca araçlık konvoyla havalimanına gitti. Atlı, Dalaman'da davul zurnalarla karşılanırken, annesi Zehra Atlı ile babası Ziya Atlı, şampiyon oğullarına çiçek verdi. Süleyman Atlı, havaalanından, "Seninle gurur duyuyoruz şampiyon" yazılı afişler ve Ay-Yıldızlı bayraklar asılı araç konvoyu eşliğinde Fethiye Belediyesi önüne geldi.
Şampiyon güreşçiyi belediye önünde bandonun çaldığı marşlar eşliğinde Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca karşıladı. Burada sevenleri bol bol fotoğraf çektirirken bir konuşma yapan Süleyman Atlı, "Romanya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 57 kilogramda şampiyon oldum. Fethiye ve Türk halkının duaları şampiyonluğunda önemli bir etkendir. Dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Dünya şampiyonluğu için hazırlanacağım. Havaalanına kadar gelerek bana destek olan aileme ve tüm dostlara teşekkür ediyorum. Bu başarının perde arkasında çok büyük emekler var" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Süleyman Atlı'nın havaalanında karşılanması 
- Fethiye Belediyesi önündeki karşılamadan görüntü
- Konuşmalardan görüntü
(FOTOĞRAFLI)

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