Şampiyon güreşçiler olimpiyattan sonra ilk defa mindere çıkıyor

İSTANBUL,() - OLİMPİYAT madalyalı milli güreşçilerden Taha Akgül, Selim Yaşar ve Soner Demirtaş, 5 ay aradan sonra ilk defa mindere çıkıyor. Ordu'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına hazırlanan güreşçiler güreşseverlere unutulmaz maçlar izletecek. Ayrıca şampiyonada 655. Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara ile 190 kilodaki Asya Sumo Şampiyonu güreşçi gösteri maçı yapacak.

13-15 Ocak 2017 tarihinde Ordu'da düzenlenecek olan Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasına sayılı günler kaldı. Türkiye geneli tüm kulüplerin katılacağı şampiyonada güreşçiler 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 ve 125 kilolarında mindere çıkacak. Türkiye'nin en iyi güreşçilerinin belli olmasının yanı sıra şampiyonada derece elde eden güreşçiler milli takıma girme şansı elde edecek.

Şampiyonada 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olan milli güreşçi Taha Akgül ile gümüş madalya alan milli güreşçi Selim Yaşar ile bronz madalya alan milli güreşçi Soner Demirtaş'ta katılacak.

BAŞPEHLİVAN KARA İLE SUMO GÜREŞÇİSİ MAÇ YAPACAK

Öte yandan şampiyonayı izlemeye gelenlere sürpriz bir gösteride sergilenecek. 2016 yılı yani 655. Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara ile 190 kilodaki Asya Sumo Şampiyonu güreşçi maç yapacak.

BAŞKAN AYDIN: "OLİMPİYAT, DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONLARIMIZ GÜREŞECEK"

Şampiyonayı değerlendiren Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, şampiyonanın tam bir güreş şöleni olacağını belirterek "Başta olimpiyat madalyalı güreşçilerimizin olmasının yanı sıra Avrupa, Dünya ve olimpiyata katılan diğer sporcularımızda yer alacak. Hatta 655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşi Başpehlivanımız Recep Kara'nın Asya Sumo Şampiyonu güreşçi ile yapacağı maçı ben vatandaşlarımızın kaçırmamasını öneriyorum" dedi.

"2020'YE GİDECEK SPORCULARIMIZ BU ŞAMPİYONALARDAN SEÇİLİYOR"

Ordu halkının spora ilgisinin olduğuna dikkat çeken Başkan Aydın, "Bu şampiyona bizim Büyükler Serbest Güreş Milli Takımımızın şekillenmesi açısından oldukça büyük bir öneme sahip. Bu yüzden şampiyonaya oldukça önem veriyoruz. Çünkü Tokyo 2020'ye götüreceğimiz güreşçilerimizi bu şampiyonalardan seçiyoruz" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)