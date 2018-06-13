Şampiyon Fenerbahçe Doğuş kupasını aldı

Ata SELÇUK / İSTANBUL,()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında TOFAŞ'ı 94-64 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

Üst üste 3, son 5 senede 4, toplamda ise 9'uncu şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Doğuş, şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda mücadelenin bitiminin ardından büyük bir coşku yaşanırken, başkan Ali Koç ve yöneticiler de parkeye inerek oyuncuların sevincine ortak oldu.

İlk olarak ikinci sırayı alan TOFAŞ takımı ödülünü alırken, Fenerbahçe taraftarları Bursa ekibinin oyuncularını ve teknik heyetini alkışladı. Daha sonra Fenerbahçe Doğuş oyuncuları ve teknik heyet üyeleri tek tek anons edilerek sahneye çıkarken, tüm oyuncular kendileri için hazırlanan ödüllerini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkililerinden aldı. Daha sonra şampiyonluk kupası kaptan Melih Mahmutoğlu'na verilirken, Melih kupayı kaldırdı ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda büyük bir coşku yaşandı.

Başkan Ali Koç da kurulan platformda takımla birlikte yer aldı. Koç, başantrenör Zeljko Obradovic ile sarılarak kendisini tebrik etti.

Kupayı aldıktan sonra tribünlere giden Fenerbahçeli oyuncular, taraftarlarıyla birlikte tezahüratlar söyleyerek şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- TOFAŞ oyuncularının ödüllerini alması

- Fenerbahçeli oyuncuların tek tek platforma davet edilmesi

- Fenerbahçeli oyuncuların ödüllerini alması

- Oyuncuların taraftarlar ile birlikte tezahüratlarda bulunmadı

- Ali Koç'tan detaylar

- Ali Koç ile Obradovic'ten detaylar

- Genel detaylar

FOTOĞRAF: Can EROK / İSTANBUL,()

