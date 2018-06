Samet Aybaba: "Yerli oyuncular biraz tembelleştiler"

Gürkan DURAL / BURSA,()

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Bizim oyuncularımızda gördüğüm bir şey var biraz tembelleştiler, yarışmayı sevmiyorlar, meydanı bıraktılar. Yerli oyuncularımızın daha çok çalışmaları lazım. Özellikle genç oyunculara örnek olmaları lazım" diye konuştu. Aybaba, Bursaspor'a ise gelişinin nedeninde özellikle genç ve yetenekli oyuncuların bulunduğunu söyledi.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Bursaspor'da daha önce çalıştığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Çok genç ve yetenekli oyuncular vardı. Sercan, Volkan, Serdar Aziz o dönem benim kadroya aldığım oyunculardı. Birinci nedenim bu. İkinci nedenim futbol şehri inanılmaz bir seyirci potansiyeli var. Marka değeri de çok yüksek bir takım. Bir de torunlarımızı evlatlarımızı sık sık görürüz, onlara da zaman ayırmak gerekir diye düşündüm" dedi.

"SİVASSPOR İLE HİÇ KIRILGANLIK YAŞAMADIK"

Demir Grup Sivasspor'dan güzel anılarla ayrıldığını belirten Aybaba, "Sivasspor'da çok iyi işler yaptık. 9 hafta kala geldik, hiç mağlup olmadık, hiç gol yemedik, lideri geçerek şampiyon olduk. Bunun üzerine hamleler yaptık. 6. hafta bizim transferlerimiz gerçekleşti. Belki de sezon başında o oyuncu kadrosunu oluşturabilseydik 5-6 puan daha fazla olabilirdi, oyuncuların hepsiyle gurur duyduk. Saha dışında da doğru mesajlar verdik. Hep birlikte aile gibi, önce futbolcular sonra çocukları idman yapıyordu, keyifli bir camia haline geldik. Mecnun başkan kulübü çok doğru yönetiyor. Hiç kırılganlık yaşamadık, sadece hedef ile ilgili küçük sorunlarımız oldu" ifadelerini kullandı.

"ROBINHO ÇOK SEVGİ DOLU"

Sivasspor'da öğrencisi olan Brezilyalı yıldız Robinho ile ilgili de konuşan Aybaba, "Üst düzey bir futbolcu, dünya yıldızı. Çok sevgi dolu, hiçbir sorunu yok, hiçbir konuda kaprisi yok. Soyunma odasında en mutlu pozu o verdi Galatasaray maçında kenarda ısınmasına karşın. Levante'den devre arası 5 milyonluk teklif geldi, daha iyi bir teklif. Bir gün beni bırak demedi" detayını paylaştı.

"ANLAŞTIĞIMIZ PARA ÇOK ABARTILDI"

Bursaspor'da aldığı paranın çok konuşulmasına ilişkin ise Aybaba, bu konunun çok abartıldığını dile getirerek, "Ben 3 senelik yapmak istedim, uygundur bize dediler. Çünkü mesaj vermek lazım bir şeyleri yapacağız oluşturacağız hem yapılandıralım hem yarışalım dedik bu çok zor ama daha önce yaptım çeşitli örnekleri var o nedenle sorun olacağını sanmıyorum. Çok istiyorum genç oyuncular gündeme gelsin Türk futboluna kazandıralım, çoğu yerde bu cevabı alıyoruz. Bursa'da bu potansiyel var. Altyapıdaki arkadaşlarımızla konuştum, Mustafa Er ile konuştum. Potansiyel var, hızlı şekilde harekete geçirmek lazım" yorumunu yaptı.

"4-5 YABANCI TRANSFER YAPMAK İSTİYORUZ"

Şu an takımda 26 kişi olduklarını belirten Aybaba, "İlk planladığımız grubun içinde 5 tane yabancı var. 4-5 yabancı oyuncu transferi yapmak istiyoruz . Listemiz var, Bursaspor Kulübü'nün scoutlar ile birlikte hazırlayıp çalıştığı liste var karşılaştırdık onların üzerinde çalışıyoruz oyuncuları tespit ettik yönetimimiz ekonomik durumlarıyla ilgili görüşmeler yapıyorlar" dedi.

"BATALLA GİBİ BİR OYUNCU BULMAK KOLAY DEĞİL"

Bursaspor'dan ayrılan efsane oyuncu Pablo Martin Batalla içinse Aybaba, "Ülke futbolunda bazı oyuncular vardır yeri doldurulamaz. Batalla da bu oyunculardan bir tanesi. Böyle bir oyuncuyu bulmak kolay değil, uyumu sağlamak da kolay değil biz daha koşan oyuncu bulmaya çalışacağız burada, altyapıya da dışarıya da bakıyoruz bir Batalla bulmak çok kolay değil" değerlendirmesini yaparken Yusuf Erdoğan'a dair de "Yusuf, bence hak ettiği yere gelemedi. Sorun sadece teknik adamdan kaynaklanmıyor, Yusuf'un da eksikleri var her türlü yeteneği var. Süratli, hızlı, çok iyi duran top kullanıyor bu tür oyuncunun çoktan milli takıma yükselmesi lazımdı biz onu doğru yönetmeye çalışacağız inşallah önümüzdeki sezon onun sezonu olur" yorumunu yaptı.

"BİRLİKTE OLACAĞIZ, BİRLİKTE BAŞARMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

"Bursaspor taraftarına çok büyük görev düşüyor" diyen Aybaba, "2 sezonu çok kötü geçirdi. İnanılmaz taraftar topluğun yapacağı bir şey vardır kötü günde takımına sahip çıkmak. Herkesin elinden gelenin her şeyi yaptığına inanıyorsa desteği devam ettirmek ve uzun süreli bunu kılmak lazım. Birinci hedef istikrar olmalı, tabii ki bizim de onlara bunu göstermemiz lazım. Daha coşkulu, daha iyi savunan daha dikine oyunla hızlı çıkan bir takım oluşturmamız lazım. Bu gerçekleşince inanıyorum ki çok büyük bir kitle peşimize takılacaktır. Birlikte olacağız, birlikte hareket edeceğiz, birlikte başarmaya çalışacağız. Öncelikli olarak bu işe gönül verenler sahip çıkarsa, o zaman gerçekten de belki bu sezon ya da önümüzdeki sezon herkesin beklediği Bursaspor ortaya çıkar" şeklinde konuştu.

"7-8 MAÇ DÜŞÜNÜYORUZ"

27'sinde Bursa'da toplanacaklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Sonra Afyon'da kamp yapacağız daha sonra Avusturya'ya gideceğiz 4 maç yapacağız. Ankara'da TSYD kupası var. Oraya da katılabiliriz. Avrupa'da 4, en fazla 5 maç var. 7-8 maç düşünüyoruz. Her yerde mücadele eden, göze hoş gelen bol pozisyona giren takım görüntüsünde olacağız. Transferler de zor. Ama Bursa'nın avantajı var şampiyon olmuş bir takım güzel bir şehir. O nedenle işimiz biraz daha kolay. Eğer kontaklar daha çabuk kurulur sağlanırsa kampa katılmaları en büyük dileğimiz" dedi.

"YERLİ OYUNCULAR BİRAZ TEMBELLEŞTİLER"

Süper Lig'deki yabancı oyuncuların fazlalığı konusuna da değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Normalde bir sistemimiz olacak yabancı sayısı serbest ve kriterli. Bizden oyuncu yetişmediği sürece nereden oynatacağız. Bizim oyuncularımızda gördüğüm bir şey var biraz tembelleştiler, yarışmayı sevmiyorlar, meydanı bıraktılar. Bazı oyunculara talip olduk mesela geçen sezon yerli oyuncular, burada iyi para alıyoruz çok rahatız diyorlar mücadele girmiyorlar. Pek umursamıyorlar, yerli oyuncularımızın daha çok çalışmaları lazım. Özellikle genç oyunculara örnek olmaları lazım. Türkiye bundan gittikçe uzaklaşıyor. 10-11 yabancıyla sahaya çıkan oluyor. Ben istiyorum mesela Türk oyuncu sayım hepsi olsun, bu bir ayrım değil ama kendi evlatlarımız daha çok ön plana çıksın. Milli takıma daha çok katkı olalım. Ama oyuncularda bu mücadeleyi göremiyorum inşallah bundan sonra kendilerini geliştirebilirler" açıklamasını yaptı.

"EN İYİ KADRO BEŞİKTAŞ'IN"

Gençlerbirliği'nin küme düşmesinin içini sızlattığını belirten Aybaba, geçtiğimiz sezonu da değerlendirerek "Gençlerbirliği iyi bir futbol kulübüdür. Osmanlıspor'un kadrosu gerçekten iyiydi, onlar da inanılmaz bir çöküş yaşadılar. Zirvede en iyi kadro Beşiktaş'ın. Bu ligin favorisi Beşiktaş'tı. Onlar da Avrupa'da oynadılar tabii, Başakşehir'in kadrosu bence ikinci iyi bir kadroydu. Fenerbahçe de zaman zaman iyi maçlar oynadı, Galatasaray iç saha performansını çok iyi değerlendirdi çok iyi kullandı. Fatih hoca geldikten sonra çok iyi motive oldular" yorumunda bulundu.

"HİÇBİR MAÇ SONUNDA HAKEMLER HAKKINDA KONUŞMAYACAĞIM"

Hakemler ve VAR sistemi ile ilgili de konuşan Aybaba, "VAR sistemini uygulayalım, bakalım ortaya ne çıkacak. Abartmayalım. Hakem arkadaşlarımız bazen abartıyor, doğru yönetirlerse. Hangi pozisyonda duracak, oyun fazla mı duracak en önemli sıkıntı bunlar. Oyuncular her pozisyonda hakeme itiraz edecek mi, oyuncular saha içinden çok rakip takımla, taraftarla, hakemle uğraşıyorlar. Benim oyuncularım Sivasspor'da hiç yere yatmadı. Futbolun dışındaki şeyleri ön plana çıkarsaydık 5-6 puanımız daha olurdu ama futbolcularımıza söyledim bize yakışmaz. Yerde kalan oyuncusuna kalkma diye işaret eden teknik adamlar var. Seyirci gelmeyecek stadyumlara, sahada oyun yok. Coşku yok. Ben maç sonrası hakem yorumuna karşıyım. Ben çok net gördüğüm pozisyonlar var hakemden şikayetçi olmadım çünkü bunlar anlık. Oradaki tavırlar hem bize hem futbola hem hakeme hem de oyunculara zarar veriyor. Teknik adamların sığınabileceği yer oluyor. Biz oyunumuzu oynayalım. Sezon bitti, hakemlerle ilgili yorum yapabilirim. Hakemler çok kötü performans sergilediler. Sezon içerisinde de göreceksiniz maç sonunda hiçbir maç sonunda hakem ile ilgili yorumum olmayacaktır. Hakem arkadaşlarımızın davranış konusunda çok büyük eksikleri var" diye konuştu.

"BURSA'YI FUTBOL ARENASINA ÇEVİRMEMİZ LAZIM"

Son olarak Bursaspor taraftarına da mesaj veren Aybaba, "Bize inansınlar, biz oraya gideceğiz. Bugüne kadar yaptığımız işlerin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bursa şehrini layık olduğu yere getirmeye çalışacağız tek başımıza kaldırabileceğimiz yük değil bizi desteklesinler farkı görecekler hem bizdeki hem oyunculardaki. Kulübün takımın duruşunu. Onlar bizi coşkuyla desteklerlerse çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. İç sahada özellikle Bursa'yı futbol arenasına çevirmemiz lazım, saha içerisinde üstünlük sağlamak için bu desteğe ihtiyacımız var. İlk 10'dan kopmayalım diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI