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Samet Aybaba'ya Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan plaket
Memleketi Osmaniye'de iki okul yaptıran teknik direktör Samet Aybaba'ya eğitime katkıları dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından plaket verildi. Teknik direktör Samet Aybaba, memleketi Osmaniye'de iki okul yaptırdı. Hasan...
SPOR 25.09.2019, 13:52
Memleketi Osmaniye'de iki okul yaptıran teknik direktör Samet Aybaba'ya eğitime katkıları dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından plaket verildi.
Teknik direktör Samet Aybaba, memleketi Osmaniye'de iki okul yaptırdı. Hasan Aybaba Anadolu Lisesi ve Ayşe Aybaba Anaokulu'nu yaptıran deneyimli teknik adama, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından eğitime olan katkıları nedeniyle plaket verildi.
Teknik direktör Samet Aybaba, memleketi Osmaniye'de iki okul yaptırdı. Hasan Aybaba Anadolu Lisesi ve Ayşe Aybaba Anaokulu'nu yaptıran deneyimli teknik adama, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından eğitime olan katkıları nedeniyle plaket verildi.
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