Samet Aybaba üniversite öğrencileri ile buluştu

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,() - SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından düzenlenen 'A'dan Z'ye Futbol' konulu konferansa katıldı.

İletişim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen organizasyonda Aybaba öğrencilerin sorularını yanıtladı. Futbola Adana'da başladığını anlatan Aybaba, Süleyman Seba sayesinde bugünlere geldiğini ifade etti. Samet Aybaba, "Biz Süleyman Seba'nın evlatlarıyız. Bizi o yetiştirdi. Takımdaşlığı, kulüp sevgisini, birlikte hareket etme özelliğini Süleyman ağabeyle biz başladık o bize her şeyi anlatıyordu, gösteriyordu. Zaten tavrı, davranışı, duruşu ve söylemlerinin bizi başka bir yöne itme ihtimali yoktu. Biz onunla bu işe başladık. Ondan sonra devam etmeye çalışıyoruz. Orası bir okul gibiydi. Orada çok emeğimiz var" dedi.

"FUTBOL GİTTİKÇE GERİLİYOR"

Futbolun doğru yönetilemediğini alt yapının doğru organize edilmediğini söyleyen Aybaba, "Biz kendi evlatlarımızı belki de Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkeyiz. 15 milyon 5 ile 18 yaş arası çocuklarımız var. Eğer biz bunlardan bir doğru alt yapı oluşturamıyorsak demek ki suç bizim. Biz yapamadık, başaramadık. Özellikle futbolu yönetenlerin bu konuyla ilgili hiçbir gayretleri ve çalışmaları yok. Şimdi siz üretemediğiniz zaman ithal edeceksiniz. 'Bu kadar yabancı olur mu' diyorlar. Nasıl olacak yerli oyuncu yetiştiremiyoruz. Ben yabancı oyuncu serbest olmalı diye düşünüyorum. Ama kriterler olmalı. Küçük küçük kriterler koyacağız. Milli olabilir, oynadığı maç sayısı olabilir. Böyle bir çalışma yapılırsa daha mantıklı daha iyi oyuncular gelebilir ülkemize ama biz hiç yetiştiremiyoruz. Bakın Arda kaç sene oldu. Aklımızda hala Arda var. Yeni birisi yok. 3.5 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'da bizdeki oyuncu sayısından çok fazla oyuncu var. Hiç bir şeyin sistemi yok. Aktarılan para yok. Varsa yok transfer, menajerlerle birlikte oturup transfer yapalım diyorlar. Bunun sonucunda da futbol gittikçe geriliyor. Elle tutulur bir tarafımız yok. Milli takımımızda yetiştirdiğimiz santraforumuz yok, stoperimiz yok" şeklinde konuştu.

"EN İYİ KADRO BEŞİKTAŞ'TA"

Öğrencilerin şampiyonluk sorusuna ise Aybaba, "Galatasaray herkesi yenerse şampiyon oluyor. Başakşehir herkesi yenerse şampiyon oluyor. Beşiktaş yense dahil Başakşehir'le ikili averaj durumu var. Çok enteresan devam ediyor. Benim gönlümde başka bir şey yatıyor. Futbol bu Galatasaray kendi sahasında çok iyi oynuyor, deplasman performansları şampiyonluğu tayin eder diye düşünüyorum. Bence en iyi kadro Beşiktaş'ta alternatifleriyle birlikte ondan sonra Başakşehir takımı istikrarlı gidiyor. Oyuncuları da iyi. Fenerbahçe ise bütün bu takımların kaybetmesini bekleyecek yapacak başka bir şeyleri yok" cevabını verdi.

"HAKEMLERİN PERFORMANSLARI İNANILMAZ KÖTÜ"

Hakemlerin kötü bir sezon geçirdiğini ifade eden Aybaba, "Hakemlerin kendilerini geliştirmeleri lazım, hiç hakem olmayacak kişilere artık maç vermemeleri lazım. Bakınca bir hakemin 10 maçına neyi yapabilir neyi yapamaz anlıyorsunuz. Daha yeni genç arkadaşları geliştirelim. Biz futbolu başladık bitirdik onlar hala hakem hiç orada bir değişiklik yok. Genç hakemleri oynatalım. Hata yapsınlar, hata yapabilirler hepimiz yapıyoruz. Ama hakemlerin bu seneki performansları inanılmaz kötü. Hakemlik için futbolun içinden gelen insanları tercih etmek daha doğru. Bunlara maç oynatmak lazım. Bilmiyor ayak ne kadar kalkar, ayak yerdeyken ne kadar kayar bilmiyor. Futbolu bilmiyor. Onun için bunların futbol ile ilgili bölümlerini geliştirmek lazım. Bunlara üç günde bir çift kale maç yaptırmak lazım ama yarısı telef olur. Çünkü hiç futbolla alakaları yok. Onun için futbolun içerisindeki insanları tercih etmek daha doğru olur diye düşüyorum." dedi.

Konferans sonrası CÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Aybaba'ya plaket verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Konferanstan görüntüler

-Samet Aybaba'nın açıklamaları

-Genel Detay

(FOTOĞRAFLI)