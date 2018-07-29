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Samet Aybaba'nın gözdesi Brezilyalılar

Gürkan DURAL/BURSA,() BURSASPOR Teknik Direktörü Samet Aybaba, çalıştırdığı takımlardaki transferlerde tercihini Brezilyalılardan yana kullandı. Aybaba ile sezona başlayan 5 takım toplamda 23 farklı ülkeden 43 yabancı oyuncu transfer...

Samet Aybaba'nın gözdesi Brezilyalılar

Gürkan DURAL/BURSA,()

BURSASPOR Teknik Direktörü Samet Aybaba, çalıştırdığı takımlardaki transferlerde tercihini Brezilyalılardan yana kullandı. Aybaba ile sezona başlayan 5 takım toplamda 23 farklı ülkeden 43 yabancı oyuncu transfer etti. Bu oyuncuların 13'ünü ise Brezilyalılar oluşturdu. Bursaspor da son transferinde Brezilyalı Allano Lima'yı kadrosunda dahil etmişti.
Bursaspor, yeni sezon için takımı Samet Aybaba'ya emanet ederken kadro da yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Şu ana kadar dış transferde 4 oyuncuyu bünyesine dahil eden yeşil beyazlı kulüpte son transfer ise Brezilyalı oyuncu Allano Lima oldu. Teknik direktör Samet Aybaba'nın ise transferlerde Brezilyalı oyuncuları daha fazla tercih etmesi dikkat çekti.
Bu sezon lige Bursaspor'un başında başlayacak olan Samet Aybaba, daha önce ise 2017-18 sezonunda Sivasspor'da, 2013-14 sezonunda Antalyaspor'da, 2012-13 sezonunda Beşiktaş'ta, 2008-09 sezonunda Bursaspor'da ve 2004-05 sezonunda da şu an adı Osmanlıspor olan Büyükşehir Belediye Ankaraspor'da lige başlamıştı.
Böylelikle transferlerin gerçekleşmesinde doğrudan etkisi bulunan Aybaba'nın sezon başı takıma dahil ettiği oyuncuların önemli bir kısmı Brezilyalılar oldu. Aybaba ile sezona başlayan 5 takım toplamda 23 farklı ülkeden 43 yabancı oyuncu transfer etti. Bu oyuncuların 13'ünü ise Brezilyalılar oluşturdu. Sambacıların etkisiyle Aybaba, en fazla transferi de Güney Amerika kıtasından gerçekleştirdi. Toplamda Güney Amerika'dan 16, Avrupa'dan 14, Afrika'dan 12 ve Asya'dan da 1 oyuncu Aybaba'nın sezon başı çalıştırdığı takımlara geldi.
Allano Lima transferiyle de Bursaspor'daki Brezilyalı sayısı 2'ye çıktı. Lima'nın dışında vatandaşı Titi de yeşil beyazlı kulübe geçtiğimiz sezon dahil olmuştu. Aybaba'nın şans vermeyi düşündüğü güncel kadroda 6 ülkeden 8 yabancı bulunuyor.

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