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Samet Aybaba: "Kötü gidişi çevirmemiz lazım"

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () Spor Toto Sğoer Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçı hakkında, "Zor bir maç bizi bekliyor. 2 maç üst üste mağlup olduk şimdi kötü...

Samet Aybaba: "Kötü gidişi çevirmemiz lazım"

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

Spor Toto Sğoer Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçı hakkında, "Zor bir maç bizi bekliyor. 2 maç üst üste mağlup olduk şimdi kötü gidişi çevirmemiz lazım" dedi. 
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ligin 30'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp tesislerinde teknik direktör Samet Aybaba nezaretinde gerçekleşen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular daha sonra koordinasyon ve pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Antrenmana sakatlığı bulunan Ndinga katılmadı.
İdman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Samet Aybaba, geçen hafta oynanan ve 2-1 kaybedilen Fenerbahçe maçının en çok pozisyona girdikleri maç olduğunu söyledi. Üst üste 2 maçtır mağlup olduklarını ve kötü gidişe son vermek istediklerini ifade eden Aybaba, "Fenerbahçe maçında çok pozisyona girdik. Büyük takımlara karşı en çok pozisyona girdiğimiz maçtı ama değerlendiremedik. Sonunu iyi getiremedik. Şimdi Trabzonspor maçı var. İyi bir takıma karşı oynuyoruz. Bireysel özellikleri çok kaliteli, genç oyuncuları da var, tecrübeli oyuncuları da var. Takım disiplinini ön plana çıkarmamız lazım. Daha çok mücadele etmemiz lazım. Oyuncularımızın daha çok istemesi lazım. Zor bir maç bizi bekliyor. 2 maç üst üste mağlup olduk şimdi kötü gidişi çevirmemiz lazım. Arkadaşlarla görüşüyoruz, konuşuyoruz. İnşallah bu maçı kazanıp galibiyet serisine başlamak istiyoruz" dedi.

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