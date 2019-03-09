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Samet Aybaba: Kazansaydık bizim için önemli bir ivme olacaktı

Ercan ATA / ANKARA () - Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, takımının MKE Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oyuna iyi başladıklarını söyleyen Aybaba,...

Samet Aybaba: Kazansaydık bizim için önemli bir ivme olacaktı

Ercan ATA / ANKARA () - Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, takımının MKE Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Oyuna iyi başladıklarını söyleyen Aybaba, şöyle konuştu: "Bizim gibi puana şiddetle ihtiyacı olan takımların böyle pozisyonlardan boş dönmemesi gerekiyor. Boş dönünce sorun başlıyor. Oyuncuların kendine güveninde düşüş başlıyor, teknik heyette düşüş başlıyor. Sonlandırma konusundaki sorunumuzu bir türlü çözemiyoruz. İkinci yarıda oyun dengelendi. iki takım da pozisyonlara girdi. Deplasmanda alınan 1 puan var. Kazansaydık bizim için önemli bir ivme olacaktı."
"KENDİ İÇİMİZDE BU SORUNLARI ÇÖZELİM"
MKE Ankaragücü Kulübü'nün vefat eden iki taraftarı nedeniyle iki takım taraftarlarının yaptığı hareketlerin çok duygusal olduğunu kaydeden Aybaba, "Bunları evlatlarımızı kaybetmeden önce yapsak daha iyi olurdu. Biz bunları yapabilecek kocaman bir ülkeyiz. Futbolun içinden beslenen milyonlarca insan var. Kendi içimizde bu sorunları çözelim, statları hep bu hale getirelim. Bizim bu birikimimiz var. Biz içine girmez, top dolaştırmayı severiz. Bunu yaptıkça bu tür sorunları yaşamaya devam ederiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Samet Aybaba'nın açıklamaları

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