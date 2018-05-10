Samet Aybaba: "Hep birlikte yaptığımız işleri kutlayalım"

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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Sezonun veda maçında iyi bir futbol yansıtalım. Hep birlikte, yaptığımız işleri kutlayalım" dedi.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto süper Lig'in 33'üncü haftasına pazar günü oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Samet Aybaba bugünkü antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aybaba ilk olarak Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker'e Allah'tan rahmet diledi.

"HEP BİRLİKTE, YAPTIĞIMIZ İŞLERİ KUTLAYALIM"

Aytemiz Alanyaspor maçını kazanarak sezonu taçlandırmak istediklerini söyleyen Samet Aybaba, "Oluşturduğumuz kadro çok iyi şeyler yaptı. Oyun bu kazanıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Oyuncularımız bu son maçta artık bir teşekkürü hak ediyor diye düşünüyorum. Bütün Sivaslıları bu maça davet ediyorum. Hiç olmazsa sezonun veda maçında iyi bir futbol yansıtalım. Hep birlikte, yaptığımız işleri kutlayalım" diye konuştu.

"BÖYLE MAÇLAR ZOR OLUR"

Aytemiz Alanyaspor maçının zor geçeceğini ifade eden Aybaba, "Rakibimizin biliyorsunuz küme düşmeyle ilgili sorunu var. Böyle maçlar zor olur. Aynı direnci ve mücadeleyi yapmamız lazım. Onlardan çok koşmalıyız. Sezonun son maçında seyircimizin önünde sezonu taçlandırmamız lazım" dedi.

Sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceğinin hatırlatılması üzerine Aybaba, ligdeki son maçtan sonra yönetim kurulu ile görüşeceklerini sözlerine ekledi.

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