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Samet Aybaba: "Hedefimize doğru gidiyoruz"

Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,() - DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Bir hedef koymuştuk yukarılarda duralım, hatta hedef olan bir yerde bitirelim sezonu diye ona doğru gidiyoruz" dedi.  Spor Toto Süper Lig...

Samet Aybaba: "Hedefimize doğru gidiyoruz"

Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,() - DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Bir hedef koymuştuk yukarılarda duralım, hatta hedef olan bir yerde bitirelim sezonu diye ona doğru gidiyoruz" dedi. 
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 25'inci haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Samet Aybaba nezaretinde gerçekleşen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular daha sonra koordinasyon ve pas çalışması yaptı. Hafif sakatlığı bulunan Arouna Kone takımdan ayrı salonda çalıştı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Samet Aybaba, deplasmanda 4-1 yendikleri Antalyaspor maçını değerlendirdi.
Antalyaspor galibiyetinin kendilerine büyük moral olduğunu belirten Aybaba, "İlk yarısı biraz kötü, ikinci yarısı daha kontrolümüzde, daha çabuk çıkarak istediğimiz şeyleri uygulayarak kazandığımız bir maç. Bize büyük moral verdi. Bir hedef koymuştuk yukarılarda duralım, hatta hedef olan bir yerde bitirelim sezonu diye ona doğru gidiyoruz. Maç maç bakmamız lazım. Önümüzde çok ciddi bir rakip var. Deplasmanda çok iyi oynuyorlar. Çabuk atağa çıkıyorlar. Önce onları durdurup sonra biz çabuk atak yapmamamız lazım. Bizim için zor bir maç olacak. Şimdiden hazır olup çok ciddi konsantrasyon ile seyircimiz de desteğiyle maçı kazanıp önümüzdeki maçların analizlerine bakmamız lazım. Maç maç bakıyoruz. Şimdi 6'ncı sıradayız. Futbol bu biliyorsunuz kazandıkça bakıp nerede olduğunuzu, nereyi hedeflediğinizi görmek daha mantıklı bence. Oyuncuları da fazla strese sokmaya gerek yok. Kasımpaşa maçında seyirci desteğini bekliyoruz. Bu takım artık bazı şeyleri hak ediyor. Sivas'ı, Sivasspor'u sevenler bu oyunculara hak ettiği şeyi versinler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenman görüntüleri
-Samet Aybaba açıklama

(FOTOĞRAFLI)

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