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Samet Aybaba: "Erken gol atabilseydik maçı kazanabilirdik"

Ali DANAŞ - İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Samet Aybaba, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleye dair açıklamalarda...

Samet Aybaba: "Erken gol atabilseydik maçı kazanabilirdik"

Ali DANAŞ - İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Samet Aybaba, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleye dair açıklamalarda bulundu.
Rakiplerinin eksik kalmasını iyi değerlendirdiklerini söyleyen Aybaba, "Oyuna iyi başlayamadık. Bizi baskı altına aldılar. İyi çıkamadık ve doğru top yapamadık. Orta sahada bireysel hatalar yaptık ve bir tanesinde gol yedik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyun tamamen kontrolümüze geçti. Takımımızdan önemli oyuncular var. Maçta bireysel yeteneklerini ön plana çıkarmalarını bekledik. Nitekim çıkardılar. Erken gol atabilseydik maçı kazanabilirdik. Bu maçtan aldığımız bir puan önümüzdeki karşılaşmayı kazanma yolunda mesafe kazandırdı"  dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Samet Aybaba'nın açıklamaları

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