Samet Aybaba 1.Lig'de duble yaptı!

Sivasspor sezona Osman Özköylü ile başlayıp istenilen sonuçları alamayınca, Mesut Bakkal'la yola devam kararı almıştı. Ancak Bakkal'ın beklenmeyen istifasından sonra Teknik Direktörlüğe bu kez Samet Aybaba getirildi. Tecrübeli hoca Sivasspor'u özlenen şampiyonluğa ulaştırmada sorun yaşamadı. İçerde ve dışarda beklenen skorları ve sonuçları alarak Sivasspor'u şampiyon yapan Samet Aybaba'nın bu mutlu sonda birde tesadüf yaşıyor. 1996da Kayserispor'un Teknik Direktörlüğünü yapan Aybaba, şampiyonluk turunu Adana'da atmış. Tam 11 yıl sonra bu kez Sivasspor'u şampiyon yapan Samet hoca'ya tur atmak yine Adana'da kısmet olmuş.SON MAÇIMIZI KAZANIP BİRİNCİ OLARAK ÇIKACAĞIZSamet Aybaba, Sivasspor'u şampiyon yaparken Beşiktaş'ta birlikte oynarken Recep Çetin'in de katkı verdiğini ifade ederek, "Şimdi Yeni Matayspor'u evimizde yenip son maçımızı kazanmış ve taraftarın önünde ikinci kes şampiyonluk turu atmanırn heyecanhını yaşamaya başladık. Amacımız TFF.1Lig'de birinci olup Süper Lig'e çıkmaktır" dedi. Kayserispor'dan sonra Sivasspor'u da şampiyon yapan Samet Aybaba, yeni sezonda Sivasspor'u başka bir hocanın çalıştırması gerektiğini ifade ederek, "Ben sözümü tuttum. Şimdi 1 hafta sonra benim için dinlenme zamanı olacak" dedi.



