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Samed Ali'yi Göztepe kaptı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () Spor Toto Süper Lig'de Demba Ba ve Ömer Şişmanoğlu'nun ayrıldığı hücum hattını takviye etmek için arayışlarını sürdüren Göztepe, 2'nci Lig'den Menemen Belediyespor'un 22 yaşındaki golcüsü Samed...

Samed Ali'yi Göztepe kaptı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de Demba Ba ve Ömer Şişmanoğlu'nun ayrıldığı hücum hattını takviye etmek için arayışlarını sürdüren Göztepe, 2'nci Lig'den Menemen Belediyespor'un 22 yaşındaki golcüsü Samed Ali Kaya'yla anlaşmaya vardı. 
Menemen'le Samed'in bonservisi konusunda el sıkışan sarı-kırmızılı ekip, genç forvete imza attırıp 19 Temmuz'da başlayacak Hollanda kampına götürecek. Samed Ali, geçen sezon başında 3'üncü Lig takımı Erzin Belediyespor'dan transfer olduğu Menemen'le 2'nci Lig'de 34 maçta 25 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.
Göztepe'ye karşı daha önce 5 Eylül 2017'de Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında da Menemen formasıyla oynayan Samed'in adı BŞB Erzurumspor, Gazişehir Gaziantep gibi kulüplerle de anılıyordu. Samed'le forvet hattına ilk takviyesini yapan Göztepe, yabancı hücum oyuncusu da alacak. Göztepe'nin listesinde Patrick Twumasi, Abel Hernandez, Oussama Tannane gibi isimler de var. İzmir temsilcisi, Erzurum kampında teknik direktör Bayram Bektaş yönetimindeki ilk ve tek hazırlık maçını yarın saat 11.00'de Altınordu'yla oynayıp kampı noktalayacak.

FOTOĞRAFLI 

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