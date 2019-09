Samandıra’da tek hedef galibiyet

İSTANBUL,() -

Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Fenerbahçe'de tek hedef bu maçtan galip ayrılmak.

Sezona ‘mutlak şampiyonluk’ hedefiyle iyi bir başlangıç yapan, takıma yeni katılan oyuncularla birlikte kısa sürede uyum yakalayan sarı-lacivertli ekip, Ankaragücü maçının son hazırlıklarını yapıyor. Geride bıraktığımız hafta itibarıyla kamuoyu gündemini meşgul eden konuların tamamen dışında kalıp, yeşil sahaya odaklanan sarı-lacivertli oyuncular Alanyaspor maçını unutup, Ankaragücü maçına odaklanarak çalışmalarını sürdürdüler. Hedeflerine maç maç elde edecekleri galibiyetlerle ulaşacaklarını bilen oyuncular kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde, "Hiçbir maçın bir diğerinden farkı yok. Adım adım ilerleyip her maça aynı konsantrasyonla 'galibiyet' parolasıyla yaklaşıp, disiplinden kopmadan tüm rakiplerimize karşı cevabımızı sahada elde edeceğimiz galibiyetlerle göstermeliyiz" ifadelerini kullandılar.

Takımın deneyimli isimleri ise "Omuz omuz şampiyonluğa diyerek sezona başladık. Bu sözümüz artık bir hedef değil, bir zorunluluk. Camiamız bu sezon elde edeceğimiz şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor. Sezon başından bu yana rakiplerimizin puan kayıpları ortada. Biz ise her gün üzerine koyarak gideceğiz. Takım olarak kamp döneminden itibaren şampiyonluk sinerjisinin bizden yana olduğunu hissettik, bunu görüyoruz. Karşımıza çıkan tüm zorluklara rağmen bu hissin peşini bırakmamalıyız" değerlendirmesini yaptılar.

Takım içerisindeki bu görüşlere katılan kaptan Emre Belözoğlu, "Bize her zaman destek olan taraftarımızın önünde kazanarak geçtiğimiz haftayı unutturalım. Evimizde bize yakışan futbol oynayarak sahadan üç puanla ayrılalım ve derbi öncesi taraftarlarımızı mutlu edelim. İlk iki haftada olduğu gibi son ana kadar sahada mücadele ederek, kazanan taraf olalım" dedi.

"Hocamızla birlikte daha önce başardık, şimdi yine başaracağız" sözleriyle takımı motive eden oyuncular; bu hırslarını ve takımdaki pozitif havayı etkileyici antrenman performanslarıyla hafta boyunca teknik ekibe göstererek karşılaşmaya hazır olduklarının sinyalini verdiler.