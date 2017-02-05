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Salon hokeyinde şampiyon Gaziantep Polisgücü

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde düzenlenen Türkiye Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 2'nci Etap Müsabakaları sonunda şampiyon Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü oldu. Alanya Atatürk Spor Salonu'nda 5 gündür devam eden Türkiye Erkekler Salon...

Salon hokeyinde şampiyon Gaziantep Polisgücü
ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde düzenlenen Türkiye Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 2'nci Etap Müsabakaları sonunda şampiyon Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü oldu.
Alanya Atatürk Spor Salonu'nda 5 gündür devam eden Türkiye Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 2'nci Etap Müsabakaları'nda 10 takım mücadele etti. Son gün oynanan maçların ardından birinci Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü, ikinci Nizip Belediyespor Kulübü, üçüncü Bolu Belediyespor oldu. Müsabakaların gol kralı Nizip Belediyespor Kulübü'nden Ebubekir Güden, en iyi oyuncu Gaziantep Polisgücü'nden Mahmut Yunus Cengiz ve en iyi kaleci Nizip Belediyespor Kulübü'nden Gökhan Oktar oldu. 
Dereceye giren takımların kupa ve madalyalarını Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Federasyon Başkan vekili Bayram Yüksel, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ve federasyon yetkilileri verdi.

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