Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da başladı

ERKEKLER Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Antalya'nın Alanya İlçesi'nde başladı.Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ilk gününde Gaziantep Polisgücü ile Yunanistan'ın Anavryta HC takımı karşılaştı. Gaziantep Polisgücü, açılış maçını Reza Norouzaddeh (3), Ali Akın Kılıç (2), Celal Aydın, Murat Demirci, İbrahim Özkılıç, Mehmet Ali Demirel'in golleriyle 9- 0 kazandı.Gaziantep Polisgücü antrenörü Yusuf Kasım, güçlü takımlara karşı oynadıklarını belirtirken şöyle konuştu:"Hokeyde 50- 60 yıllık söz sahibi takımlara karşı oynuyoruz. Türkiye Ligi şampiyonu olarak hedefimiz yine şampiyonluk. Maçı farklı kazanmamız aldatıcı olmamalı. Diğer maçlarında böyle olacak diye bir şey yok. Bu maça iyi konsantre olduk. Hedefimizi büyütmemiz lazım. Daha üst liglerde, dünya şampiyonasında, olimpiyatlarda başarılar elde etmemiz gerekiyor. 20 gün önce de U21 takımımız Avrupa şampiyonu olmuştu."

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