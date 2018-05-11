Salon değişikliği ile ilgili TOFAŞ'tan açıklama geldi

Gürkan DURAL/BURSA,()

TOFAŞ Spor Kulübü, dün oynanan Trabzonspor maçıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada parke onarımına başlanıldığını ve içerideki ilk play-off maçına yetişeceği bilgisini paylaştı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 29'uncu haftasında dün oynanan TOFAŞ-Trabzonspor karşılaşması, TOFAŞ Spor Salonu zemininde yaşanan sorun nedeniyle Bursa Atatürk Spor Salonu'na alınmış ve karşılaşma 2 saat geç başlatılmıştı. Konuyla ilgili TOFAŞ'tan yapılan açıklamada, "Yaşanan bu durum karşısında TOFAŞ Spor Salonu içerisinde bulunan taraftarlarımız, Basketbus'lar ile Atatürk Spor Salonu'na taşınmış ve ulaşım servisi maç sonunda da sağlanmıştır. TOFAŞ Spor Salonu'ndaki parke onarımına bugün itibariyle başlanmış olup, çalışmalar evimizde oynayacağımız play-off ilk maçımız öncesine kadar tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Salon değişikliği sonrasında taraftarlarına teşekkür eden TOFAŞ Spor Kulübü, herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması adına ise maç biletleriyle ilgili de duyuru yaptı. Taraftarlarından maç biletini saklamalarını rica eden mavi yeşilli kulüp, "Karşılaşma için satın alınan biletler (deplasman tribünü hariç) iç sahada oynayacağımız Basketbol Süper Ligi Play-off çeyrek final ilk iç saha karşılaşmasında geçerli olacaktır. Bilet sahibi taraftarlarımız maç gününde, belirtilecek bir saatte Trabzonspor maçı biletlerini, salon gişesinden ücretsiz olarak play-off biletiyle değiştirerek karşılaşmayı izlemek üzere salona giriş yapacaktır. Bu haktan yararlanmak isteyen taraftarlarımızın biletlerini kimse ile paylaşmamaları ve maç günü yanlarında bulundurmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verirken, aynı zamanda biletlerin de Biletix üzerinden iade edilebileceği bilgisini paylaştı.