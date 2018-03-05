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Sakatlanan futbolcusunu sırtında taşıdı

Sinan KABATEPE / EREĞLİ (Zonguldak), () Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde oynanan Kadınlar 1'inci Futbol Ligi müsabakasında sakatlanan Ereğli Belediyespor oyuncusu Başak Özbebek, yardımcı antrenör Ercan Yaman tarafından taşınarak oyun alanından...

Sakatlanan futbolcusunu sırtında taşıdı

Sinan KABATEPE / EREĞLİ (Zonguldak), ()

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde oynanan Kadınlar 1'inci Futbol Ligi müsabakasında sakatlanan Ereğli Belediyespor oyuncusu Başak Özbebek, yardımcı antrenör Ercan Yaman tarafından taşınarak oyun alanından dışarı çıkartıldı.
Kadınlar 1'inci Ligi'nde dün Beyçayırı Stadyumu'nda Ereğli Belediyespor, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor ile karşılaştı. Ereğli Belediyespor oyuncusu Başak Özbebek, maçın 76'ncı dakikasında rakibi ile girdiği pozisyonda sakatlandı. Maçın hakemi Hasancan Demir, Özbebek'in tedavisinin saha dışında yapılması istedi. Ereğli Belediyespor'un yardımcı antrenörü Ercan Yaman, ambulans ve sedye bulunmaması nedeniyle Özbebek'i sırtına alarak saha dışına çıkardı. Maçı izleyenler, ambulans ve sağlık görevlisi bulunmamasına tepki gösterirken, Yaman'ın hareketi ise seyirciler tarafından alkışlandı. Saha kenarında tedavisi tamamlanan Özbebek, ardından oyuna dahil oldu. Karşılaşma, Ereğli Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenörün futbolcuyu sırtında taşıması(cep telefonu görüntüsü)
- İzleyicilerin alkışlaması

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